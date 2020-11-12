"Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, мы не можем с этим ничего поделать. Но у нас несколько иной подход", - заявил Лавров, напомнив, как в 2016 году многие лидеры Европы направляли поздравления в адрес проигравшего кандидата, а потом их спешно отзывали.

По его мнению, в случае президентства Джозефа Байдена политика США в отношении РФ вряд ли изменится. Лавров добавил, что прогнозировать что-либо на данном этапе - "не очень благодатная идея". Российский министр обратил внимание, что США "глубоко расколоты", и американским политикам придется искать способ преодолеть этот раскол. "Будет обидно, если Америку будут пытаться воссоединять как нацию на русофобской основе", - отметил Лавров. Глава МИД России выразил надежду, что отношение США к Всемирной торговой организации при любом исходе выборов будет более конструктивным. Что касается американской избирательной системы, то Лавров назвал ее, "наверное, самой архаичной из всех, которые существуют в мало-мальски значимых странах мира".

Ответные санкции в отношении Германии и Франции будут зеркальными

Говоря о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, Лавров обратил внимание на суетливый характер последних комментариев администрации президента США Дональда Трампа о том, с каким американским президентом может быть заключено соглашение. Российский министр отметил, что Москва в этой ситуации заинтересована в том, чтобы выиграли все стороны, но это возможно лишь в случае продления договора без предварительных условий. США в последнее время выдвинули множество дополнительных условий продления договора, которые неприемлемы для России. "Я не знаю, чего здесь больше: заинтересованности в реальном диалоге о стратегической стабильности, чтобы обеспечивать безопасности своей страны и своих союзников и человечества в целом, или все-таки здесь больше такого пиара, попыток набить себе цену, показать крутизну, как сейчас принято говорить", - отметил глава МИД России.

По мнению Москвы, к Германии и Франции есть серьезные вопросы в связи с делом Алексея Навального. "Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам", - рассказал министр. По его словам, рестрикции касаются руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.