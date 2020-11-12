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12.11.2020 19:55
Рубрика: Власть

О выборах и санкциях

Сергей Лавров ответил на вопросы СМИ
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью российским и зарубежным СМИ. Общение с журналистами проходило в режиме видеоконференции. Глава МИД России напомнил, что официальные итоги президентских выборов в США еще не подведены. А поскольку победитель неизвестен, Москва не направляла никому свои поздравления. Лавров выразил удивление, что этому моменту уделяют так много внимания. Он обратил внимание, что на данный момент известны лишь подсчеты CNN, ABC, социальных сетей, американских СМИ.

"Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, мы не можем с этим ничего поделать. Но у нас несколько иной подход", - заявил Лавров, напомнив, как в 2016 году многие лидеры Европы направляли поздравления в адрес проигравшего кандидата, а потом их спешно отзывали.

Фото: REUTERS
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По его мнению, в случае президентства Джозефа Байдена политика США в отношении РФ вряд ли изменится. Лавров добавил, что прогнозировать что-либо на данном этапе - "не очень благодатная идея". Российский министр обратил внимание, что США "глубоко расколоты", и американским политикам придется искать способ преодолеть этот раскол. "Будет обидно, если Америку будут пытаться воссоединять как нацию на русофобской основе", - отметил Лавров. Глава МИД России выразил надежду, что отношение США к Всемирной торговой организации при любом исходе выборов будет более конструктивным. Что касается американской избирательной системы, то Лавров назвал ее, "наверное, самой архаичной из всех, которые существуют в мало-мальски значимых странах мира".

Ответные санкции в отношении Германии и Франции будут зеркальными

Говоря о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, Лавров обратил внимание на суетливый характер последних комментариев администрации президента США Дональда Трампа о том, с каким американским президентом может быть заключено соглашение. Российский министр отметил, что Москва в этой ситуации заинтересована в том, чтобы выиграли все стороны, но это возможно лишь в случае продления договора без предварительных условий. США в последнее время выдвинули множество дополнительных условий продления договора, которые неприемлемы для России. "Я не знаю, чего здесь больше: заинтересованности в реальном диалоге о стратегической стабильности, чтобы обеспечивать безопасности своей страны и своих союзников и человечества в целом, или все-таки здесь больше такого пиара, попыток набить себе цену, показать крутизну, как сейчас принято говорить", - отметил глава МИД России.

По мнению Москвы, к Германии и Франции есть серьезные вопросы в связи с делом Алексея Навального. "Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам", - рассказал министр. По его словам, рестрикции касаются руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.

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