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Рубрика: Спорт

Туман рассеялся

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP в Лондоне
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 256(8310)
Состоялась жеребьевка Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне.

Восемь лучших игроков, согласно рейтингу ATP, поделили на две группы: "Токио-1970" и "Лондон-2020". В первую попали Новак Джокович (Сербия), Александр Зверев (Германия), Диего Шварцман (Аргентина) и россиянин Даниил Медведев. Во второй же оказались испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и наш соотечественник Андрей Рублев.

Фото: AP
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И если Медведев ранее принимал участие в турнире, то Рублеву такой шанс выпал впервые. Все благодаря отличной игре в концовке нынешнего сезона, по ходу которого Андрей завоевал пять титулов.

- Пока не чувствую, что попал в восьмерку лучших. В целом ничего не жду. Надеюсь, получится показать максимум, не хочется быть туристом. Хотелось бы продемонстрировать, что не случайно попал туда, - сказал Рублев в интервью "Матч ТВ".

Итоговый турнир ATP считается пятым по престижу мужским теннисным соревнованием вслед за "Шлемами". По регламенту в турнире принимают участие восемь игроков в одиночном разряде и столько же в парном. Отбор происходит на основании рейтинга ATP, но за одним из победителей "Шлемов" того же сезона резервируется место в турнирной сетке, если он занял в рейтинге строчку ниже восьмой, но не ниже двадцатой. И потому только попадание в Топ-7 гарантирует путевку в Лондон.

Формула розыгрыша отличается от принятой в других теннисных соревнованиях. С 1972 года турнир проводится по круговой системе: на первом этапе матчи идут в двух подгруппах. Каждый спортсмен играет по три матча в группе. В полуфинале победитель первой группы встречается с соперником, ставшим вторым во второй, и наоборот. Все матчи проводятся до победы в двух сетах.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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