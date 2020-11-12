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12.11.2020 21:32
Рубрика: В мире

Советник Трампа заразился коронавирусом

Текст: Константин Волков

Кори Левандовски, советник президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Фото: REUTERS
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Сам Левандовски при этом заявляет, что чувствует себя отлично, хотя и подтвердил, что у него положительный результат теста.

Также ранее заболели еще два участника вечеринки в ночь выборов в Белом доме. Это директор по политическим вопросам Брайан Джек и экс-консультант Белого дома Хили Баумгарднер. Всего же коронавирус был обнаружен у пяти участников вечеринки.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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