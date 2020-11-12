Советник Трампа заразился коронавирусом

Кори Левандовски, советник президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, заболел коронавирусом. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Сам Левандовски при этом заявляет, что чувствует себя отлично, хотя и подтвердил, что у него положительный результат теста.

Также ранее заболели еще два участника вечеринки в ночь выборов в Белом доме. Это директор по политическим вопросам Брайан Джек и экс-консультант Белого дома Хили Баумгарднер. Всего же коронавирус был обнаружен у пяти участников вечеринки.