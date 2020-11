Перечень дополнен

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE* (Abu Hussein; Abu Malek El Talleh; Abu-Malik al-Shami; Abu-Malik al-Talli; Jamal Husayn Zayniyah; abu-Malik al-Ansari), 17.08.1972 г. p., POB: a) Benghazi, Libya b) Al Tall, Syrian Arab Republic c) Tell Mnin, Syrian Arab Republic; DOB: a) 17 Aug 1972 b) 1 Jan 1972, POB: a) Benghazi, Libya b) Al Tall, Syrian Arab Republic c) Tell Mnin, Syrian Arab Republic; DOB: a) 17 Aug 1972 b) 1 Jan 1972

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. W.H.C. (SIBERIAN FRONT; WHITE HARDCOR CATS; WHITE HOOLIGANS CAPITAL; БЕЛЫЕ ХУЛИГАНЫ СТОЛИЦЫ; ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ W.H.C.; СИБИРСКИЙ ФРОНТ);

Физические лица

1. АБДУГАНИЕВ РАХИМЖОН РУСТАМ УГЛИ*, 17.02.2001 г.р., Г. НАМАНГАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

2. АБДУЛЛАЕВ АДАХАМ АБДУРАИМЖАНОВИЧ*, 06.10.1981 г.р., Г. ОШ КИРГИЗСКОЙ ССР;

3. АБДУЛЛАЕВ ИЛХОМ АХМАДЖАНОВИЧ*, 06.06.1987 г.р., Г. УЧКУРГАН НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;

4. АБДУРАЗАКОВ НУРУДИН ЗЕЙНАДИНОВИЧ*, 09.09.1982 г.р., С. РАССВЕТ ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. АБДУРАИМОВ ОДИЛБЕК МАМИРЖОН УГЛИ*, 20.08.1999 г.р., С. МАНАК ХОДЖААБАДСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

6. АБДУРАХМАНОВ ТУМСУ УМАЛТОВИЧ*, 19.12.1985 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

7. АБДУХАЛИМОВ ХОКИМ АБДУМУТАЛИБОВИЧ*, 27.03.1981 г.р., КУРГАНТЕПИНСКИЙ РАЙОН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

8. АДИЕВ ХУСЕЙН СУРХОЕВИЧ*, 16.01.1995 г.р., Г. ШАЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

9. АКРАМОВ ЗАЙНИДДИН МАХМУДОВИЧ*, 22.09.1988 г.р., Г. ТУРСУНЗАДЕ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

10. АЛИЕВА АИДА МУЖАИДОВНА*, 12.12.1989 г.р., С. РУГУДЖА ГУНИБСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

11. АСХАБОВА ТОИТА САМАИЛОВНА*, 20.02.1986 г.р., С. АБДУРАШИДОТАР ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

12. АХМЕДОВ ГУСЕЙН АБДУРАХМАНОВИЧ*, 05.04.1996 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

13. АШАХАНОВ МУСА ИСАМБЕКОВИЧ*, 02.12.1984 г.р., С. САМАШКИ АЧХОЙ- МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

14. БАБАРИКА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 08.07.1994 г.р., ПОС. МАРЬИНА ГОРКА ПУХОВИЧСКОГО Р-НА МИНСКОЙ ОБЛ. БЕЛАРУСИИ;

15. БАЛХАЕВ МУРЦАЛ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 07.03.1993 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

16. БАХИРОВ МУХАММАДАЛИ МУХТОРАЛИЕВИЧ*, 24.02.1990 г.р., С. КУРУЛТОЙ КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

17. БЕКМУРЗИЕВ ТИМУР МАГОМЕТОВИЧ*, 22.07.1989 г.р., Г.ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

18. БЕЛХАРОЕВ ИЛЬЯС ДАУДОВИЧ*, 05.08.1987 г.р., Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ СОАССР;

19. БИМУРЗАЕВ МУРЗАБЕК МУРАТАЛИЕВИЧ*, 06.05.1987 г.р., С.ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ НОГАЙСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

20. БОГАТЫРЕВ БОРИС ИСАЕВИЧ*, (БЕЛХОРОЕВ БАТЫР ИСАЕВИЧ; ТОЛДИЕВ БАТЫР ИСАЕВИЧ), 18.08.1978 г.р., П. ЯГОДНОЕ ЯГОДИНСКОГО РАЙОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

21. БОРАНОВ АЛИБЕК ИСЛАМОВИЧ*, 12.04.1978 г.р., С. ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

22. БРАТЧИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ*, 17.03.1963 г.р., Г. ИНТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

23. БРЕШЕНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 24.06.1982 г.р., Г. МОРШАНСК ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

24. ВОРОНЦОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, 12.04.1975 г.р., Г. ТУЛА;

25. ГАДЖИЕВ МИКАИЛ ИСМАИЛОВИЧ*, 14.03.1989 г.р., С. ЭНДИРЕЙ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

26. ГАДЖИЕВ МУГУТДИН ИСМАИЛОВИЧ*, 01.12.1990 г.р., С. ЭНДИРЕЙ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

27. ГАДИЕВ МАГОМЕД ЮНУСОВИЧ*, 01.09.1984 г.р., Г. МАЛГОБЕК ЧИАССР;

28. ГАРТВИХ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 31.08.1972 г.р., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ;

29. ГИМБАТОВ ГИМБАТ МАГОМЕДОВИЧ*, 31.07.1982 г.р., Г. ЮЖНО-СУХОКУМСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

30. ГРИЦАЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ*, 06.11.1959 г.р., С. СОКОЛОВКА РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

31. ГУСЕЙНОВ РОВШАН АЛИАДИЕВИЧ*, 21.10.1987 г.р., Г. ДЕРБЕНТ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

32. ДАВИТИАНИ АНЗОР ГОЧАЕВИЧ*, 01.10.1987 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

33. ДЖАНМУРЗАЕВА НАЗИМАТ ЗИЯВДИНОВНА*, 09.09.1987 г.р., Г. МАХАЧКАЛА;

34. ДЖУРАБОЙ ДЖАХОНГИРИ*, 02.09.1998 г.р., РАЙОН ИСТАРАВШАН СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

35. ДОРОШЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 23.02.1982 г.р., Г. УЗЛОВАЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

36. ДОТМЕРЗОЕВ АДАМ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 18.05.1989 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

37. ДОТМЕРЗОЕВ МАЙРБЕК ВЛАДИМИРОВИЧ*, 18.11.1986 г.р., СТ. ТРОИЦКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

38. ДУЛОВА ВЕНЕРА НИКОЛАЕВНА, 03.01.1968 г.р., Г. КАРПИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

39. ДУЛОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА, 10.03.2000 г.р., Г. КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

40. ДЫШЕЧЕВ РУСТАМ АСКЕРОВИЧ, 15.12.1977 г.р., Г. МАЙКОП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

41. ЕЛАНСКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 18.11.1992 г.р., Г. ЕССЕНТУКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

42. ЕФЕНДИЕВА ХАВА АДЛАНОВНА*, 24.05.1982 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

43. ЖУРАЕВ ФАРХОД УСМОНОВИЧ*, 25.10.1988 г.р., РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;

44. ЗАЛЯЕВ РУСЛАН ГАРАФТИНОВИЧ, 25.10.1972 г.р., С. АКТАНЫШ АКТАНЫШСКОГО РАЙОНА ТАТАРСКОЙ АССР;

45. ЗАЛЯЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, 12.05.1975 г.р., Г. ВОЛЧАНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

46. ЗУЛЬФУГАРОВ САМИК КИРИМХАНОВИЧ, 11.05.1990 г.р., Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

47. ИСМАИЛОВ РУСЛАНБЕК АБДУЛЛАЕВИЧ*, (ИСМАИЛОВ РУСЛАМБЕК АБДУЛЛАЕВИЧ; ИСРАПИЛОВ РУСЛАН САЙТЕЛИЕВИЧ), 02.09.1971 г.р., Г. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

48. ИСМАИЛОВА МАРЬЯМ МАНСУРОВНА*, 28.02.1996 г.р., Г. МОСКВА;

49. ИСУПОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, 06.01.2002 г.р., Г. КИРОВ;

50. КАХАРОВ ШАМИЛЬ ЖАБРАИЛОВИЧ*, 07.10.1998 г.р., С. БАММАТЮРТ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

51. КАХОРОВ АБДУСАЛОМ АБДУХАЛИЛОВИЧ*, 14.07.1993 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

52. КАШИНЦЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ*, 31.12.1991 г.р., Г. ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

53. КЕРИМОВ РАМИС РАМАЗАНОВИЧ*, 25.07.1976 г.р., СТ. АНЕВСКАЯ ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

54. КИМ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, 05.07.1968 г.р., Г. ХАБАРОВСК;

55. КИТАЕВ НИКИТА РЕФКАТОВИЧ, 17.03.1990 г.р., Г. СОКОЛЬНИКИ НОВОМОСКОВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

56. КОБУЛОВ АЪЗАМЖОН ОРТИКБОЙ УГЛИ*, 08.08.1997 г.р., Г. КАРАСУ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

57. КОКЕШОВ РУСТАМ КАЙТАРБИЕВИЧ*, 06.05.1987 г.р., С. КУМЛИ НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

58. КОЛОТОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 02.06.1968 г.р., Г. ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

59. КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 07.01.1980 г.р., Г. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

60. КУНЧУБАКОВ БАКТЫБЕК АБДУРАШИТОВИЧ*, 30.08.1988 г.р., С. СУЗАК СУЗАКСКОГО РАЙОНА ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ ССР;

61. КУРБАНОВ АБУ ЯРАЛИЕВИЧ*, 30.09.1972 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

62. КУРБАНОВА ЭСЕТ РУСЛАНОВНА*, 22.08.1983 г.р., СТ. НЕСТЕРОВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

63. ЛЕВИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 08.04.1990 г.р., Г. ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

64. ЛОПАТИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 12.04.1997 г.р., ПОС. ПОДЛЕСНЫЙ ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;

65. МАГОМЕДОВ МАГОМЕД МУСАЕВИЧ*, 10.08.1979 г.р., С. ГЕРГЕБИЛЬ ГЕРГЕБИЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

66. МАГОМЕДОВА ЗУЛАЙХАТ АЛИЕВНА*, 31.08.1991 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

67. МАКАШАРИПОВА АЙШАТ МАГОМЕДХАБИБОВНА*, 09.05.1980 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

68. МАКАШАРИПОВА ХУРМАТ МАГОМЕДХАБИБОВНА*, 14.08.1975 г.р., РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

69. МАММАЕВА ПАТИНА ОМАРОВНА*, 28.10.1995 г.р., С. БОЛЬШАЯ-ЗАДОЕВКА КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

70. МАХМУДОВА АЙША РУСЛАНОВНА*, 07.04.1987 г.р., С. ЛЬГОВО КАШИНСКОГО РАЙОНА КАЛИНИСКОЙ ОБЛАСТИ;

71. МЕРЖОЕВА МАККА АЙНДИЕВНА*, 27.02.2003 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

72. МИНЬКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ*, 01.01.1972 г.р., С. ПОЛОЦК КИЗИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

73. МИНЯЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ*, 26.12.1988 г.р., ГОР. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

74. МУХАМЕТШИН МАРАТ ХАФИЗОВИЧ*, 18.12.1989 г.р., Г. ЛЕСОСИБИРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

75. МУЦОЛЬГОВ АДАМ МАГОМЕДОВИЧ*, 13.10.1986 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;

76. ОЗГАНБАЕВ НАРБЕК ТЕМИРХАНОВИЧ*, 19.01.1988 г.р., С. КУНБАТАР НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

77. ОЗДОЕВ ИБРАГИМ МИКАИЛОВИЧ*, 17.03.1994 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

78. ОМАРОВА АСИЯТ ШИХШАИТОВНА*, 22.06.1995 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

79. ПАШКОВЯКАРТУР ЮРЬЕВИЧ, 22.01.1988 г.р., Г. ВАЛКА ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

80. ПОДЗОРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 09.02.1983 г.р., Г. ТАЙГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

81. ПОДЧУФАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 30.04.1960 г.р., ПГТ. ПЕРВОМАЙСКИЙ Г. ЩЕКИНО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

82. ПОЛЕВОДОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, 10.02.1970 г.р., Г. ХАБАРОВСК;

83. ПРЯНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, 18.05.1987 г.р., С. УДИНСК РАЙОН ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

84. ПРЯНИКОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА, 05.03.1987 г.р., Г. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

85. САИДАМИРОВ САИДИСЛОМ САИДБУРХОНОВИЧ*, 07.09.2005 г.р., Г.ТАЙГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

86. САТКЕЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 01.03.1984 г.р., ДЕР. КУСАКОВКА БОГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

87. САФАРОВ ДЖАМОЛИДИН РАЖАБАЛИЕВИЧ*, 20.04.1987 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

88. ТАХАН АБДУЛЬРАХМАН УСАМА*, 10.05.1998 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

89. ТАХАН ЗУБАИР УСАМА*, 03.12.1999 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

90. ТИНЯКОВ ДАНИИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, 04.04.2003 г.р., Г. КРАСНОДАР;

91. ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ*, 28.09.1976 г.р., Г. АХАЛЦИХЕ ГРУЗИИ;

92. ТОМЧУК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ*, 25.05.1992 г.р., Г. ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ УКРАИНА;

93. ТРИФОНОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, 04.12.2000 г.р., Г. ТУЛА;

94. ТУШАЕВ РУСТАМ ЮСУПОВИЧ*, 14.11.1981 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

95. УКРАИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*, 22.05.1976 г.р., С. ЧЕРНЫЙ МЫС УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

96. УСМАНОВ ДАВРОНЖОН МУРЗАШИРОВИЧ*, 03.08.2000 г.р., РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН;

97. ФАЙЗОВ РАДИОН НУРИСЛАНОВИЧ*, 28.01.1990 г.р., Д. КРАСНОЯ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

98. ФАЙЗОВ АЛИШЕР АСАДБЕКОВИЧ*, 18.07.1981 г.р., С. ЧКАЛОВ ВАНЧСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

99. ФИЛИППОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ*, 13.11.1960 г.р., С. КЫТЫЛ-ДЮРА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ЯКУТСКОЙ АССР;

100. ХАЙРУЛИНА РАЛИНА РАФАИЛЬЕВНА*, 22.01.1990 г.р., Г. АСТРАХАНЬ;

101. ХАСЯНОВ УСМАН ДЖАФАРЬЕВИЧ, 07.03.1981 г.р., С. МАЛЫЙ ТРУЕВ КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

102. ХАУТИЕВАХЕДИ АХМЕТОВНА*, 15.04.1989 г.р., Г. МАЛГОБЕК РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

103. ХИНАБИЕВ ИМАН РУСЛАНОВИЧ*, 05.09.1993 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

104. ЧУТОВ ШУХРАТЖОН ТУРСУНМУРОДОВИЧ, 03.03.1990 г.р., ДЖ. КУКТОШ РАЙОН ЛЕНИНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

105. ШАРИФЖОНОВ БАХТИЕРЖОН ОБИДЖОН УГЛИ*, (ШАРИФЖОНОВ БАХТИЁРЖОН ОБИДЖОН УГЛИ), 29.04.1997 г.р., Г. КАРАСУ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

106. ШОЮСУПОВ ШОХЖАХОН САЙИТНИЕЗОВИЧ*, 20.02.1995 г.р., Г. ТЕРМЕЗ СУРХАНДЫРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

107. ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, 23.12.1955 г.р., Г. ПЕТРОЗАВОДСК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

108. ЯХЬЯЕВА ИНДИРА МАГОМЕДАМИНОВНА*, 27.12.1983 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБАЕВ АРТУР АБУАЛИЕВИЧ (КИСКАЕВ АРТУР АБУАЛИЕВИЧ)03.08.1983 г.р., Г. ХАСАВЮРТ ДАГЕСТАНСКОЙ ССР;

2. АБЗАЛЕТДИНОВА АННА ПЕТРОВНА 15.01.1975 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

3. АЛЕКСЕЕВ ЕГОР ПАВЛОВИЧ 18.01.1994 г.р., Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

4. АЛИМАГОМЕДОВ ТЕРМАН АЛИБЕКОВИЧ 24.09.1992 г.р., С. ЛЯХА ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. АМСИЕВ ИСЛАМ РУСЛАНОВИЧ 15.01.1996 г.р., Г. МОЗДОК РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ;

6. АФАНАСЬЕВ-КАДОМЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 23.02.1981 г.р., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

7. БЕЛАШЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 30.07.1961 г.р., Г. КУНГУР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. БОГДАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 02.07.1975 г.р., Г. СОСНОГОРСК РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

9. БОРИСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 21.04.1989 г.р., Г. САРАТОВ;

10. БУЗАНОВ ДАНИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ 31.05.1995 г.р., Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

11. БУТОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 26.02.1965 г.р., Г. ВАХРУШЕВО ВОРОШИЛОВГРАСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР;

12. ГАЛИГУЗОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 29.12.1992 г.р., Г. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

13. ГАСАНОВ ШАХБАН ГАДЖИ РАМАЗАНОВИЧ 21.01.1990 г.р., С. ЧЕРНЯЕВКА КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РД;

14. ГУГЕНГЕЙМЕР ОСКАР ВИКТОРОВИЧ 09.08.1992 г.р., Г. УЛАН-УДЭ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ;

15. ЕВЛОЕВА ЖАРЕЙДАТ ХАСАНОВНА 01.06.1996 г.р., Г. МАЛГОБЕК РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

16. ЗАКОНЩИКОВ КИРИЛЛ АРТУРОВИЧ 23.07.1997 г.р., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

17. ЗУБЦОВСКИЙ АНТОН АНДРЕЕВИЧ 11.05.1987 г.р., Г. ВОЛОГДА;

18. ИВАНОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 16.07.2000 г.р., Г. КАЛАЧ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. КАЛАБЕКОВ АЛИ КАЛАБЕКОВИЧ 03.02.1992 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

20. КУВАЖОКОВ АРТУР БОРИСОВИЧ 24.03.1978 г.р., С. КАРАГАЧ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

21. ЛОСЕВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ 25.07.1988 г.р., П. БОГДАНОВСКИЙ УРИЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. ЛУКМАНОВ АЙРАТ РАЗИФОВИЧ 27.09.1974 г.р., Г. ДЮРТЮЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

23. ЛЯУЖЕВА РАИСА ЗАЛЕМГОРИЕВНА (АБАЗОВА РАИСА ЗАЛЕМГЕРИЕВНА; АБАЗОВА РАИСА ЗАЛЕМГОРИЕВНА) 26.08.1985 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

24. МАДАЕВ АДЛАН ГИЛАНИЕВИЧ 03.04.1993 г.р., Г. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

25. НАГАЙЦЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 26.09.1983 г.р., Г. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

26. НАГАЦУЕВ ХАСАН НАЖМУДИНОВИЧ 26.10.1990 г.р., С. СТАРЫЙ ЧЕРЕК УРВАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

27. НЕГРЕЦКУЛОВ СЕМЕН АНАТОЛЬЕВИЧ 12.05.1985 г.р., Г. НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

28. НЕХАЕВА АЛЕНА МИХАЙЛОВНА 13.04.1989 г.р., Г. ВОЛГОГРАД;

29. НЫРОВ СУЛТАН АЛИМОВИЧ 12.11.1997 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

30. ПИЛЬТЯЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.03.1991 г.р., Г. ИЖЕВСК УДМУРТИИ;

31. ПОЛЯКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 27.04.1996 г.р., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

32. РАЗУЕВ ОМАР АХМЕДХАНОВИЧ 18.03.1986 г.р., С. КУЛИ КУЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

33. РАМАЗАНОВ СУЛТАН АЛИГУСЕЙНОВИЧ 03.12.1977 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

34. РЯБЧИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 01.11.1987 г.р., Г. КАЛУГА;

35. СКРЫННИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 30.10.1962 г.р., С. МАНУЙЛОВО СНЕЖНЯНСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНА;

36. СНЯТКОВ СТЕПАН ЮРЬЕВИЧ 14.05.1999 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

37. СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 13.02.1970 г.р., Д. КАЗАРМА КУНГУРСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ;

38. ТАЗУРКАЕВ АХМЕД САЙДУЛАЕВИЧ 04.07.1980 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН ЧИАССР;

39. ТУРОНОК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 07.12.1983 г.р., Г. СУОЯРВИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

40. ТХАКАХОВ МУРАТ МУХАМЕДОВИЧ 28.12.1979 г.р., С. ПСЫНШОКО ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

41. УМАРОВ АХМЕД ХАМАДОВИЧ 02.04.1962 г.р., Н.П. ХАРСЕНОЙ ШАТОЙСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,

42. ФЕРАПОНТОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ 05.10.1992 г.р., Г. САРАНСК РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

43. ХАДИСОВ РУСЛАН РАМЗАНОВИЧ 24.10.1976 г.р., СТ. КАРГАЛИНСКАЯ ШЕЛКОВСКОГО Р-НА ЧИАССР;

44. ХАМЗАТОВ РИЗВАН ИСРАПИЛОВИЧ 28.10.1989 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

45. ХАТШУКОВ АСТЕМИР АСЛАНБЕКОВИЧ 17.11.1992 г.р., С. КУБА БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

46. ШАБАНОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕВЗИХАНОВИЧ 21.04.1991 г.р., С. МАЛЛАКЕНТ КУРАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

47. ШАМИЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 20.12.1967 г.р., Д. СТАРОКУЛЬЧУБАЕВО МИШКИНСКОГО РАЙОНА БАШКИРСКОЙ АССР;

48. ШАШМУРИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 01.08.1998 г.р., Г. КУРСК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

49. ШОХОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 06.09.1984 г.р., Г. ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

Перечень предоставлен Росфинмониторингом