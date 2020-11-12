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12.11.2020 10:22
Рубрика: Культура

Топ универсальных фильмов возглавили "Пираты Карибского моря"

Текст: Мария Шепталова
Самым "универсальным" фильмом, который понравится если не всем, то многим, по версии Яндекс, стали "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины". А вообще, в последний год россияне чаще всего искали в интернете фильмы о любви.

Топ фильмов основан на персональных рейтингах, которые показывают, с какой вероятностью картина понравится конкретному зрителю. Например, одному человеку она может подходить на 90%, а другому - на 80%. Рейтинг рассчитывается исходя из того, какие фильмы человек ищет в Яндексе и какие оценки им ставит.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо кино про Джека Воробья, которое подходит наибольшему числу зрителей, в первую десятку также вошли три фильма о Гарри Поттере и два из "Мстителей", "Остров проклятых", "Большой куш" и "1+1". А из новинок - мелодрама "После. Глава 2", которая вышла этой осенью.

Если посмотреть, какие фильмы люди искали в последний год, то больше всего их интересовали картины "про любовь". На втором месте фильмы про Великую Отечественную войну, что, вероятнее всего, связано с 75-летием Победы, которое отмечали в этом году. На третьей строчке - фильмы про подростков.

В десятку тем также попали зомби, космос, секс, вампиры, акулы, которые пока опережают фильмы об эпидемиях, оказывавшиеся на 10-м месте.

Судя по поисковым запросам, люди не прочь посмотреть фильмы с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным, а из зарубежных актеров - с Томом Харди, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо. Во всяком случае, фильмографию именно этих актеров россияне искали чаще всего.

В список картин, про сюжет которых люди чаще всего спрашивали, вошли фильмы "Текст", "Паразиты", "Джокер", "Однажды в Голливуде" и "Союз спасения".

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