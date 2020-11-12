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12.11.2020 14:15
Рубрика: В мире

Турция запретила курение в общественных местах

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство внутренних дел Турции запретило курение в общественных местах по всей стране, чтобы обуздать распространение коронавируса, сообщает Reuters.

С 2021 года в Милане запретят курение на автобусных остановках и в парках

Курение сигарет и других табачных изделий будет запрещено во всех общественных местах, включая улицы, площади и парки, говорится в заявлении ведомства. В течение нескольких месяцев в стране действует масочный режим. А курильщики регулярно нарушают это правило.

Со своей стороны, министр здравоохранения Фахреттин Кока призвал граждан полностью соблюдать правила ношения масок и социальную дистанцию. "Я прошу вас сделать все, что в ваших силах. Ничего больше", - написал Кока в Twitter.

На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что все предприятия, включая рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры, будут закрываться в 10 часов вечера ежедневно в рамках мер по борьбе с пандемией.

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В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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