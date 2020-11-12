Туристы из РФ не полетят на Кипр, несмотря на возобновленные авиарейсы

Несмотря на то, что 22 ноября "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы на Кипр, которые будут совершаться раз в неделю, российские туристы поехать туда пока что не смогут. Информация об этом поступила от посольства РФ в Республике Кипр, сообщает ТАСС.

По сведениям дипмиссии, правила проезда на Кипр из России остаются прежними по причине сложной эпидемиологической ситуации. Въезд разрешен только гражданам Кипра, членам их семей, лицам с видом на жительство, а также дипломатам. Туристы в этот перечень не входят.

Также посольство напомнило, что для всех прибывающих на Кипр необходимо предоставить справку о сдаче ПЦР-теста на коронавирус, тест должен быть сделан не позже чем за 72 часа до прилета.