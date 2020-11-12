У 58 процентов медиков обнаружены симптомы депрессии

Главными последствиями пандемии психиатры всего мира считают тревожность, депрессию и нарушение сна.

По словам профессора кафедры психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, генерального секретаря Всемирной психиатрической ассоциации Петра Морозова, последствия пандемии сходны с последствиями войн, боевых действий, технологических и других катастроф. "Это пост-травматическое стрессовое расстройство. После того, как действие патогенного агента закончено, психологические последствия продолжаются не менее полугода. Мы это видим на примере Китая", - рассказал специалист.

Мало того, разные сообщества реагируют на пандемию и самоизоляцию неодинаково. Свои "варианты" имеет даже такое привычное для врачей заболевание как депрессия. "Скажем, даже в крупных популяциях США наблюдаются депрессии, которые характерны для выходцев из Европы - итальянцев или ирландцев, - объяснил Морозов. - Внутри азиатских сообществ психиатры выделяют реакции, которые дают японцы (связаны с "культурой стыда") и китайцы, где больше психосоматических проявлений".

Что касается русских и других выходцев с территории бывшего СССР, психиатр напомнил мнение Фрейда, у которого бабушка была одесситкой: "Черты русского национального характера - это бесстрашие и пренебрежение к опасностям, долготерпение и жизненная стойкость".

Среди людей, которые больше всего подвергаются психиатрическому риску во время пандемии, психиатры выделяют медиков. В интернет-опросе среди медицинских работников в отношении их психического здоровья, проведенного в период первой волны COVID-19, участвовало 800 человек. 41 процент из них работали в "красной зоне". "Субъективно 78 процентов опрошенных нами не отметили ухудшения своего психологического состояния, - сообщила президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова. - Но у 48 процентов специалисты выявили достаточно выраженные симптомы тревожности".

Исследование показало, что больше тревожатся молодые врачи и медсестры - от 25 до 35 лет. Более опытные их коллеги старше 50 лет гораздо спокойнее относятся к ситуации. Больше тревога одолевает и медиков без детей и семьи. "Им труднее далась самоизоляция и одиночество", - комментирует психиатр.

И главные цифры: у 58 процентов обнаружены симптомы депрессии, а 40 рассказали о нарушениях сна.