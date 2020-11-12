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12.11.2020 14:06
Рубрика: Общество

Ученые: Чайки живут по графику человека

Текст: Юрий Медведев
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Конечно, чайки не так умны как вороны, но выбирая время для кормежки, они продемонстрировали недюжинные для этой птицы способности. Их выявили британские ученые, прикрепив к чайкам датчики отслеживания местоположения.

Фото: iStock
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Оказалось, что птицы прилетали к школе на кормежку точно к началу первой переменки, когда ученики обычно перекусывают, а также в обеденный перерыв. Вторую точку пропитания - центр сбора отходов - они посещали только в будние дни. Причем именно в те часы, когда он был открыт.

Таким образом, чайки адаптируют свои пищевые привычки и поведение, чтобы получить максимальную выгоду от человеческого распорядка дня. Об исследовании сообщает издание Daily Mail.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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