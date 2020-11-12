В эфире "Авторадио" разыграли очередной миллион

11 ноября на "Авторадио" прошел четвертый финал игры "Много денег. SMART Сезон". Разыграть миллион в прямом эфире ведущим шоу "Мурзилки Live" помогали Сосо Павлиашвили, Юлианна Караулова, SOPRANO Турецкого и другие звезды.

Шанс выиграть 1 000 000 рублей получили все, кто зарегистрировался на www.avtoradio.ru/smart, поменял гудки в мобильном телефоне на гимн "Авторадио", внимательно следил за эфиром и мог правильно назвать прозвучавшую песню. В этом лично убедился Владимир Дубов из подмосковного города Мытищи, который вошел в историю "Авторадио" как победитель четвертого финала игры "Много денег. SMART Сезон".

Всего же в этом году "Авторадио" намерено сделать миллионерами пять слушателей. Определить его ведущим "Авторадио" помогали известные певцы и музыканты Юлианна Караулова, SOPRANO Турецкого, "Новые Самоцветы", Сосо Павлиашвили, Александр Шоуа и группа "Непара", Согдиана, "Город 312", "Фабрика".

Накануне радиостанция запустила розыгрыш в турборежиме, раздавая деньги каждый час и даже чаще, также проходил и суперфинал. Live-чат "Авторадио" просто взорвался от сообщений со всей страны: "Мы из Краснодара и сегодня у нас серебряная свадьба, сделайте подарок", "передайте привет Находке", "живу на Дальнем Востоке и тоже жду миллион, пусть выиграю его только завтра, учитывая разницу во времени, но зато - это станет звонком в будущее". Слушатели мечтали выиграть деньги на ипотеку, ремонт или на отдых для всей семьи. От главного приза участников отделяло 60 тысяч рублей, и среди регионов, куда отправились выигрыши, - Якутия, Иркутск, Хабаровск, Ульяновск, Чукотка…