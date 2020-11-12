В Египте упал вертолет с международными миротворцами

На юге Синайского полуострова в Египте 12 ноября упал вертолет Многонационального миротворческого контингента (MFO), сообщает AFP.

По некоторым сведениям, погибли семь человек, включая граждан США, Франции и Чехии.

Власти Египта очень коротко сообщили об аварии вследствие технической неисправности вертолета. Официальный представитель MFO Брэд Линч заявил, что "идет активное расследование причин катастрофы".

Многонациональный миротворческий контингент (не имеет статуса миротворцев ООН) размещен на Синае с 1982 года с целью наблюдения за соблюдением мирного соглашения, подписанного Израилем и Египтом в 1979 году.