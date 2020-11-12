В Госдуму внесен проект о защите российского леса

Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму изменения в Лесной кодекс, который призван защитить российский лес от незаконных рубок и бесконтрольного экспорта.

Документ подготовлен в целях исполнения поручений президента РФ по итогам совещания по лесной проблематике в сентябре. Тогда Владимир Путин заявил о необходимости "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины". Для этого он предлагал запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

"Этот законопроект - реформа, который призван положить конец многочисленным злоупотреблениям в лесной отрасли. Российский лес теперь у нас будет открытым и прозрачным", - прокомментировал инициативу один из авторов проекта, глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношения Николай Николаев.

Новый закон должен ввести в России достоверный учет и контроль качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, прослеживаемость древесины, контроль сделок с этим ресурсом.

В числе авторов законопроекта наряду с Николаевым - зампред Госдумы Алексей Гордеев, глава комитета ГД по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова, первый замруководителя фракции "ЕР" Раиса Кармазина и другие депутаты, а также члены Совета Федерации.

"Законопроект предполагает создать систему федерального государственного надзора в сфере перевозки древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней", - заявили инициаторы.

Для этого предлагается создать открытый цифровой ресурс с актуальной информацией о лесах. Сделки с древесиной, а также договоры на рубку леса, согласно их предложению, должны обязательно фиксироваться в единой системе учета. В этой системе будут также учитываться лесные склады и объекты переработки древесины.

Для перевозки этого ресурса вводится электронная форма сопроводительного документа. А в случае выявления недостоверной информации по объему и видам заготовленной древесины предлагается блокировать перевозки и сделки.

Дополнительно вводится запрет на пребывание в лесах лиц с техникой для рубки леса, если таковые не вправе использовать леса для заготовки древесины.

Кроме того, инициаторы предлагают запретить предоставлять лесные участки в субаренду (это позволит исключить существование в отрасли так называемых "рантье"). И еще одна норма - возложить обязанность по тушению лесных пожаров на арендаторов лесных участков.

Помимо снижения размера ущерба от незаконных рубок лесных насаждений эффектом должен стать рост поступления налогов от сделок с древесиной, которые ранее составляли "серый" оборот.