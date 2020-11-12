В Греции запущен онлайн-проект "Учим русский язык с МГУ"

Дистанционный проект "Учим русский язык с МГУ", посвященный методике преподавания "великого и могучего" в удаленном формате, а также новым практикам для изучающих русский язык, объединил ведущих специалистов главного вуза России, преподавателей и студентов из Греции, сообщает сайт Россотрудничества.

К проекту присоединилось множество участников, ведь мастер-классы проводят русисты, имеющие многолетний опыт преподавания русского языка как иностранного в России и других странах мира.

В увлекательную и тщательно разработанную программу вошли лекции по "Говорению" и "Аудированию" с использованием текстов для слухового восприятия. Помимо этого, студенты смогут пообщаться на русском языке с преподавателями из МГУ, а педагоги-русисты из Греции получат помощь в подборе методического материала по онлайн-обучению.

В проекте смогут принять участие студенты от среднего (В1) уровня и выше. А также преподаватели греческих вузов, Российского центра науки и культуры, языковых центров и школ, которые сотрудничают с МГУ в рамках государственного тестирования по русскому как иностранному.

К слову, онлайн-лекции станут дополнением к основному курсу РКИ, который проходят слушатели в вузах, языковых центрах, школах и Российском центре науки и культуры.