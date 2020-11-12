В Лондоне автомобиль въехал в здание полицейского участка

На севере Лондона автомобиль врезался в здание полицейского участка.

Инцидент произошел в семь вечера в Эдмонтоне (пригород британской столицы). Находившийся за рулем транспортного средства мужчина задержан. Место происшествия оцеплено. "Сообщений о пострадавших не поступало", - со ссылкой на Скотланд-Ярд пишет РИА Новости.

Очевидцы рассказали о машинах скорой помощи. Полиция пока никак не комментирует произошедшее. "Мы осведомлены о спекуляциях в соцсетях относительно данного инцидента в Эдмонтоне. Мы обнародуем все факты, как только сможем, мы обязаны давать точную информацию", - подчеркнули в правоохранительных органах.