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12.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития разработали каталог продукции резидентов ОЭЗ

Текст: Светлана Ментюкова
В Минэкономразвития разработали каталог продукции, которая производятся резидентами Особых экономических зон РФ (ОЭЗ). Созданный реестр призван облегчить высокотехнологичным российским производителям поиск инвесторов, а также выход на внешние рынки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В общей сложности, на сегодняшний день в каталоге содержится подробное описание около 60 резидентов и товаров, которые они выпускают. Реестр будет дополняться, поскольку на текущий момент в России функционируют 36 ОЭЗ, в которых насчитывается 817 резидентов.

Фото: iStock
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Как отметили в ведомстве, каталог создан для обеспечения широкого доступа заинтересованных инвесторов к товарам и услугам, которые производятся резидентами ОЭЗ. Реестр позволяет в структурированном виде составить представление о выпускаемой продукции. Информация о каждом из резидентов представлена в виде краткой презентации, содержащей основные параметры производителя и характеристики товара, а также иллюстрации.

"В настоящее время в ОЭЗ выпускается широкий перечень продукции от товаров народного потребления, пищевых и медицинских товаров до компьютеров, коммерческих автомобилей, самолетов малой авиации и судов различного типа и назначения. Каталог представляет собой единую структурированную базу, в которой представлены продукция и услуги, производимые и выпускаемые компаниями-резидентами ОЭЗ", - уточняется в сообщении.

Директор Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Павел Строев уверен, что сам факт появления такого каталога окажет положительное влияние не только на информирование о деятельности ОЭЗ и продвижение выпускаемой продукции, но и на инвестиционную привлекательность России в целом. "Особое значение при его наполнении и продвижении будет иметь создание и регулярная актуализация его цифровой версии в рамках позиционирования единого инвестиционного потенциала и инновационных возможностей экономики", - отмечает специалист.

В Центре стратегических разработок (ЦСР) считают, что прикладное значение каталога сложно переоценить, особенно в условиях новой реальности, продиктованной пандемией COVID-19 и переход всех контактов в онлайн режим. "На наш взгляд, наиболее эффективным инструментом продвижения и каналом продаж в настоящее время являются электронные торговые площадки: российские и международные B2B (бизнес для бизнеса) и B2C (бизнес для клиента) маркетплейсы. Мировой рынок онлайн торговли в 2020 году оценивается в $9,9 трлн, в том числе сегмент B2B - в $6,7 трлн, B2C - в два раза меньше (около $3,2 трлн). Очевидно, что ключевые игроки глобального рынка такие, как Amazon, Alibaba, Rakuten, Mercateo, Global Sources, Walmart и IndiaMart, выиграли от действующих ограничений, связанных с COVID-19 и продолжат активно расти в ближайшие несколько лет", - отмечает директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов.

По его мнению, появление каталога - это первый шаг на пути выстраивания системной работы с инвесторами и уже действующими резидентами ОЭЗ и других преференциальных режимов.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Павел Строев считает, что работа по каталогизации продукции должна быть проведена и в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Сегодня, по его данным, в России более 100 таких образований, в том числе 87 ТОР в моногородах, 3 ТОР в ЗАТО и 21 ТОР на Дальнем Востоке. "Функционирование ТОР имеет важное не только экономическое, но и социальное значение для территории дислокации, так как в основном это моногорода с острой потребностью в диверсификации производства или регионы Дальнего Востока, развитие которого обозначено в качестве одного из геополитических приоритетов нашей страны", - убежден он.

По данным Минэкономразвития, на текущий момент в России функционируют 36 особых экономических зон, которые привлекли 817 резидентов, в том числе более 140 иностранных компаний, среди которых Boeing, Yokohama, Ford, Honeywell и другие. Объем осуществленных инвестиций резидентов составляет более 445 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано около 42 тысяч рабочих мест.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития

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