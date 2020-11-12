В Минске выпущены памятные монеты в честь 100-летия таможни

Вековой юбилей таможенной службы Беларуси отмечает Национальный банк республики, который с 12 ноября выпускает в обращение памятные монеты "Мытная служба Беларусі. 100 год", сообщают в государственном регуляторе.

Серебряная монета номиналом 20 белорусских рублей выйдет тиражом 999 штук, а медно-никелевая монета достоинством в один рубль - тиражом 1 999 штук.

На аверсе юбилейной чеканки находится рельефное изображение государственного герба РБ и эмблемы государственного таможенного комитета, а на реверсе - стилизованное изображение карты страны и транспортных потоков в виде разнонаправленных стрел.

Кроме того, регулятор выпускает памятные монеты "Глушэц" серии "Птушка года" и монеты "Заказнік "Сіньша" серии "Заказнікі Беларусі". Все они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Выпущенные в обращение монеты, информирует Нацбанк, являются "законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений".