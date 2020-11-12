В следующем году в Россию предлагается привлечь около 102 тысяч трудовых мигрантов. Почти на три тысячи меньше, чем в нынешнем году. Проект соответствующего постановления, подготовленный минтрудом, поступил в Российскую трехстороннюю комиссию (документ есть у "Российской газеты").

Политика сокращения привлечения иностранных работников проводится уже давно. Сейчас в основном выдают квоты на трудовых мигрантов работодателям, которые никак не смогут обойтись без привлечения иностранцев. Например, если работы требуют профессиональной подготовки, знаний и навыков, которые в силу различных причин отсутствуют у россиян (на производстве применяются иностранные технологии и сложное оборудование, на котором наши специалисты не работали).

Это, с одной стороны, правильно. Своих работников нужно трудоустраивать. Особенно сейчас, когда выросла безработица. По данным минтруда, за год (с августа 2019 по август 2020 года) уровень безработицы в целом по России вырос и составил 4,8% от экономически активного населения (3,6 млн человек). И это только регистрируемая безработица, то есть люди, которые официально встали на биржу труда. Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан в расчете на одну вакансию) в целом по стране увеличился с 0,48 человека на одну вакансию в конце августа 2019 года до 2,3 человека на одну вакансию в конце августа нынешнего года.

Но, с другой стороны, без мигрантов сразу же проседают такие сферы, как строительство, ремонт, ЖКХ. Уже сейчас дачники и владельцы индивидуальных жилых домов столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук. Из-за форс-мажорных обстоятельств, сложившихся в связи с пандемией, в Россию не смогли приехать мигранты из стран ближнего зарубежья, которые традиционно летом строят и ремонтируют дома. А те, кто сейчас в России, нарасхват, да и не все работы они могут сделать. Управляющие компании тоже не могут найти дворников.

Дачники и владельцы индивидуальных жилых домов столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук

Как считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович, без мигрантов не обходится ни одна страна. Но сейчас в силу известных причин все страны минимизируют въезд иностранцев. "Как только ситуация с ковидом стабилизируется, все вернется. И мигранты тоже. Однозначно нельзя убирать их из экономического процесса - минимизировать их роль", - добавляет Остапкович. А вот профессор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Любовь Храпылина, наоборот, считает, что нет такой работы в стране, на которую бы нельзя было найти россиянина. "Весь вопрос в оплате труда и квалификации. У нас традиционный перекос: считается, что мигранту можно платить минимальную зарплату, и он будет работать в полную силу. Это не так. Большинство мигрантов способны выполнять неквалифицированные задания. На серьезные же стройки их уже давно не привлекают. Так, например, на строительство дорог в Крым приглашают россиян с высокой квалификацией. Но там и зарплаты достойные. Увеличьте дворникам оплату - и сразу же найдутся желающие среди соотечественников", - добавляет эксперт.