Политика сокращения привлечения иностранных работников проводится уже давно. Сейчас в основном выдают квоты на трудовых мигрантов работодателям, которые никак не смогут обойтись без привлечения иностранцев. Например, если работы требуют профессиональной подготовки, знаний и навыков, которые в силу различных причин отсутствуют у россиян (на производстве применяются иностранные технологии и сложное оборудование, на котором наши специалисты не работали).
Это, с одной стороны, правильно. Своих работников нужно трудоустраивать. Особенно сейчас, когда выросла безработица. По данным минтруда, за год (с августа 2019 по август 2020 года) уровень безработицы в целом по России вырос и составил 4,8% от экономически активного населения (3,6 млн человек). И это только регистрируемая безработица, то есть люди, которые официально встали на биржу труда. Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан в расчете на одну вакансию) в целом по стране увеличился с 0,48 человека на одну вакансию в конце августа 2019 года до 2,3 человека на одну вакансию в конце августа нынешнего года.
Но, с другой стороны, без мигрантов сразу же проседают такие сферы, как строительство, ремонт, ЖКХ. Уже сейчас дачники и владельцы индивидуальных жилых домов столкнулись с проблемой нехватки рабочих рук. Из-за форс-мажорных обстоятельств, сложившихся в связи с пандемией, в Россию не смогли приехать мигранты из стран ближнего зарубежья, которые традиционно летом строят и ремонтируют дома. А те, кто сейчас в России, нарасхват, да и не все работы они могут сделать. Управляющие компании тоже не могут найти дворников.
Как считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович, без мигрантов не обходится ни одна страна. Но сейчас в силу известных причин все страны минимизируют въезд иностранцев. "Как только ситуация с ковидом стабилизируется, все вернется. И мигранты тоже. Однозначно нельзя убирать их из экономического процесса - минимизировать их роль", - добавляет Остапкович. А вот профессор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Любовь Храпылина, наоборот, считает, что нет такой работы в стране, на которую бы нельзя было найти россиянина. "Весь вопрос в оплате труда и квалификации. У нас традиционный перекос: считается, что мигранту можно платить минимальную зарплату, и он будет работать в полную силу. Это не так. Большинство мигрантов способны выполнять неквалифицированные задания. На серьезные же стройки их уже давно не привлекают. Так, например, на строительство дорог в Крым приглашают россиян с высокой квалификацией. Но там и зарплаты достойные. Увеличьте дворникам оплату - и сразу же найдутся желающие среди соотечественников", - добавляет эксперт.