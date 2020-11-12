В Перу проходят протесты против смещения президента

По Перу прокатилась волна протестов против смещения президента Мартина Вискарры и временной замены его на спикера конгресса Мануэля Мерино. По всей стране на улицы выходят тысячи людей, самые массовые манифестации "в защиту демократии" проходят в Лиме. Как передает EFE, им не нравится решение парламента, который объявил импичмент Вискарре, и личность нового президента.

В целом демонстрации проходят мирно, но в понедельник, после того, как парламент объявил Вискарру "морально недееспособным", и во вторник, когда Мерино принес присягу, отдельные группы протестующих пытались силой пробиться к зданию конгресса, и полиция была вынуждена применить резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать их. В четверг ожидается проведение "национального марша" в Лиме, соцсети заполнены призывами к гражданам Перу принять в нем участие. Впрочем, организаторы разумно подходят к этому делу, они просят граждан иметь при себе удостоверения личности и всегда носить маски, чтобы сократить риски заражения коронавирусом (в стране с начала пандемии зарегистрировано свыше 925 тысяч случаев COVID-19).

Напомним, в понедельник парламент Перу проголосовал за отставку президента страны Мартина Вискарры. Депутаты объявили его "морально недееспособным". Импичмент поддержали 105 депутатов, 19 высказались "против", четверо воздержались. Для принятия решения было достаточно 87 голосов (двух третей представителей 130-местного парламента), как того требует в подобных ситуациях Конституция страны. Поводом для импичмента стали обвинения в коррупции, выдвинутые против Вискарры, причем речь идет о его деятельности в 2011-2014 годах, когда тот был губернатором провинции Могекуа (на юге страны). Сам Вискарра категорически отрицает получение какой-либо взятки.

Его место занял спикер конгресса Мануэль Мерино, не пользующийся популярностью в стране. Исполнять обязанности главы государства он будет до апреля 2021 года, когда в Перу должны пройти следующие президентские выборы.