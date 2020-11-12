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12.11.2020 20:55
Рубрика: Культура

Четыре друга и рюмка-подруга

На экранах - датская сенсация "Еще по одной"
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Под ликующий клич "Еще по одной!" люди обычно спиваются. Режиссер-коммерсант из этого зрелища сделал бы уморительную, с его точки зрения, комедию в духе "Горько!" и нашел бы понимание в массах сочувствующих. Датчанина Томаса Винтерберга интересуют материи более сущностные. Уже поэтому картина с этим названием привлекла внимание многих фестивалей, включая самый авторитетный, Каннский.
Учитель Мартин расстался с безумствами юности и утратил смысл жизни. В этой роли великолепен Мадс Миккельсен. Фото: Capella film Учитель Мартин расстался с безумствами юности и утратил смысл жизни. В этой роли великолепен Мадс Миккельсен. Фото: Capella film
Учитель Мартин расстался с безумствами юности и утратил смысл жизни. В этой роли великолепен Мадс Миккельсен. Фото: Capella film

Четверо друзей работают в школе: Мартин преподает старшеклассникам историю, Николай - психологию, Петер - музыку, Томми - тренер у малышни. Мартина мы застаем в поре кризиса среднего возраста: уроки ведет вяло, скучно, ко всему безразлично - ученики уже стали бунтовать. Семейная жизнь тоже безрадостна: у него с женой Аникой произошло отчуждение: как поется в известной опере, "не тот я стал теперь, все миновало..."

Фото: kinopoisk.ru
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Перелом наметился, когда друга Николая заинтриговала гипотеза норвежского психотерапевта и философа Финна Скэрдеруда о том, что у нас в организме от рождения не хватает половины промилле, стало быть, алкоголь не так уж вреден! Для проверки гипотезы друзья затевают научный эксперимент: будем пить не только за здоровье, но и для здоровья. Как Хемингуэй - в рабочее время. Со строгой записью результатов. Человеческий опыт подкинет множество авторитетных примеров, из-за одной только коллекции исторических кадров с государственными мужами и дамами под мухой эту картину нужно смотреть обязательно.

Первый опыт завершился триумфально: после тайком принятой рюмки у Томми на футбольном поле ребятишки творят чудеса, хор у Петера зазвучал как никогда стройно, а Мартина и вовсе словно подменили: слегка подшофе он неузнаваем - не бубнит урок, а его импровизирует весело, азартно, класс в восторге. И впервые за многие годы он сблизится с женой Аникой - вернется к ней, она вернется к нему.

Эксперимент есть эксперимент: для закрепления успеха нужно увеличить дозу. И так постепенно во имя науки друзья-интеллектуалы дойдут до той черты, за которой начинаются всем известные катастрофы - распада личностей, разрыва связей, позора в семье и на работе.

Героев взволновала гипотеза психотерапевта Финна Скэрдеруда о том, что у нас в организме от рождения не хватает половины промилле

Сила фильма в отсутствии назидательности: никаких уроков для нестойких, осуждать их будут окружающие персонажи, но не автор, не режиссер, он не для того снял фильм. Хотя проблема алкоголизма в Дании, как известно, стоит довольно остро, картина не о вреде пьянства, она о нашем самоощущении в современном расслоившемся обществе. О рутине, которая способна погасить интерес к жизни. Об отказе от порывов юности, неумении сохранить себя молодым и преждевременном старении.

Винтерберг не моралист, он ценит полноту жизни и делает картину редкостно энергичную, полную радости бытия и, главное, умную. Ее энергетику хорошо подпитывает сама среда, где обитают герои: школа, территория молодости, рутины не терпящей и радостно отзывающейся на все нестандартное - живой. Сложная вязь взаимоотношений учителей и учеников - самые проникновенные и трогательные эпизоды картины. Умение почувствовать чужую боль, способность, пытаясь помочь человеку, стать как бы заговорщиками, вступить в "тайный союз" наставника и его подопечного - это все составляющие многослойного понятия "педагогика".

Фото: "Вольга"
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Винтерберг конкурировал с Ларсом фон Триером как один из основателей датской "Догмы" в фильме "Торжество". Потом, более талантливый и не столь склонный к эпатажу и формалистике, он быстро порвал с ее эстетикой и снял прославившую его социальную драму "Охота", где воспаленная тема педофилии явила свою вторую, скрытую сторону: пылко влюбленная в учителя девочка, не получившая от него знаков взаимности, в отместку решила обвинить его в домогательствах, и невиновного добрые сограждане затравили. "Еще по одной" - картина более неровная, в ней есть скороговорка, да и записные моралисты найдут в ней много поводов ужаснуться: мол, пьянка в школе, да разве такое возможно?! Но вряд ли этот фильм оставит кого-то скучающим или равнодушным - его эмоциональный пейзаж захватывающе пестр, иногда он становится даже эксцентричным, и есть много сцен, по мощи сочувствия близких к катарсису. Винтерберг - великолепный психолог, определенная провокативность фильма им задумана и серьезно обдумана, он взорвет каждую душу и заставит спорить.

Картина была отобрана в главный конкурс Каннского фестиваля, но коронавирус сломал планы, и фильм был подхвачен фестивалем в испанском Сан-Себастьяне, где приз за лучшую мужскую роль был поделен между четырьмя исполнителями квартета друзей-собутыльников - Томасом Бо Ларсеном, Магнусом Миллангом, Ларсом Ранте и Мадсом Миккельсеном в роли Мартина - совершенно великолепным: многогранным, оперирующим тончайшими психологическими нюансами. Фильм выдвинут от Дании на соискание премии Оскар" и считается главным претендентом на призы Европейской киноакадемии.

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