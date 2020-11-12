В России будет вручена премия за добрые дела

13-14 ноября пройдет фестиваль добра "Друг другу" в формате online. Фестиваль - это место общения неравнодушных людей, где в режиме онлайн можно поделиться идеями и опытом, вдохновить и вдохновиться креативными решениями. Ключевая идея фестиваля - "Главный смысл - в тебе". А кульминационный момент - вручение IX ежегодной международной премии МИРа за добрые дела.

Организатором премии выступает Общероссийская молодежная общественная организация "МИР". "Мы занимаемся гражданско-патриотическим воспитанием молодежи - на примерах героев мирного времени, - рассказывает член Общественной палаты РФ, руководитель организации Кристина Федосеева. - Сейчас у нас 46 региональных отделений по всей России. За восемь лет существования мы провели более полутора тысяч молодежных социально-значимых мероприятий. В том числе уроки для школьников на самые разные темы: космос, мирный атом, Великая Победа, освоение Арктики, женщины-герои…".

Одно из основных направлений работы - популяризация космонавтики. В этом году представители Союза журналистов России стали участниками конкурса, представив на обсуждение экспертов мероприятия, популяризирующие проект "Гагаринский урок". Напомним: проведение Гагаринского урока "Космос - это мы" поддержано Россотрудничеством, а также семьей первого космонавта. Урок внесен в Календарь образовательных событий учебного года.

В совете наставников МИРа космонавты Сергей Крикалев, Андрей Борисенко. "Совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина мы снимаем фильмы психологической поддержки для космонавтов, - говорит Кристина Федосеева. - К их созданию широко привлекаем ребят. Таких фильмов сделали уже шестнадцать".

В этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок - из 70 регионов России и 17 стран. Возраст соискателей - от 14 лет до 81 года, что подчеркивает единство разных поколений в стремлении сделать мир лучше. Всего номинаций восемь: "Добрые новости", "Здравая инициатива", "Добрая организация года", "Экологическая ответственность", #Вопреки, "Подвиг" и "Корпоративное добровольчество". А еще есть "Народная премия", которая вручается одному номинанту из числа финалистов по итогам Интернет-голосования на официальном сайте конкурса.

Вручение премии пройдет в Общественной палате РФ в Москве. Партнер конкурса социальная сеть ВКонтакте.