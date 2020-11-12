В России начал работать сервис защиты женщин в барах и ресторанах

В нескольких городах России запустили проект защиты женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах, кафе и на улицах. Он получил название "Позовите Галю!". Проект объединил общественные места, где женщины могут укрыться от преследователя. Чтобы получить помощь, нужно открыть карту на сайте проекта и найти ближайшее место, помеченное специальным знаком. Работники заведений, услышав кодовую фразу, вызовут полицию или отведут в безопасное место.

"Позовите Галю!" - это пароль для сотрудников ресторанов. Услышав его, они незамедлительно откликнутся и помогут девушке избавиться от излишнего внимания и грубого обращения. Заведения, в которых можно позвать Галю, помечаются специальными знаками - изображением ярко-розового зонта с молнией, которые прикрепляются прямо на входную дверь. А на сайте проекта galyahelps.ru есть карта со всеми безопасными местами - их в столице уже более 50.

...В двух минутах от метро "Новокузнецкая" на стеклянной двери ресторана Hachiko вижу тот самый розовый знак. Захожу и с ходу прошу официанта: "Позовите Галю!". Ни тени удивления на лице девушки. "Следуйте за мной", - приглашает она, и торопливо ведет меня куда-то вглубь, в подсобку. Когда мы оказались в укрытии от чужих глаз, спрашивает: "Что случилось? Чем могу помочь?". Признаюсь спасительнице, что я не жертва, а корреспондент газеты и проверяю, как работает новый сервис. Тогда она меня знакомит с управляющим Алексеем Савотиным: "Наши сотрудники привыкли помогать, особенно охранники. Заведение работает круглосуточно. У нас разборки - редкость, а вот с Пятницкой по выходным напуганные девушки забегают часто. Просят спрятать их от навязчивых парней". Склад, подсобка тут как раз оказываются очень кстати. Сотрудники могут предложить телефон или зарядку, вызвать такси, показать запасной выход, а если надо, то и вызвать полицию.

Словом, под шуточным названием скрывается серьезный социальный проект. Идем дальше. Судя по карте, на Малой Ордынке тоже можно укрыться. Вегетарианское кафе и йога-студия! "В таком месте вряд ли придется отбиваться от поклонников", - говорю на ресепшн. "Необязательно быть нашим клиентом. Посмотрите на улицу: рядом нет ни ТЦ, ни магазина, да и кафешки далековато, вокруг дворы. Поэтому, если девушку на улице преследуют, она сможет найти укрытие у нас", - объяснила руководитель Holi yoga & cafe Сабина Потоцкая.

Автор проекта "Позовите Галю!" - Виктория Рахматулина, инстаграм-блогер с 1,5-миллионной аудиторией. Среди ее подписчиков нашлись и волонтеры проекта. Именно они приезжают в заведения с наклейками и мастер-классами для персонала, рассказывая, как работает "Галя". Виктория признается, что многие заведения готовы присоединиться к проекту, но некоторым приходится отказывать. Причина - неподходящее расположение: "Важно, чтобы заведение находилось на первом этаже, имело подсобное помещение или запасной выход на задний двор".