В России создадут Федерацию креативных индустрий для консолидации отраслевых игроков

В России создается Федерация креативных индустрий для формирования полноценного креативного сегмента национальной экономики и его интеграции в глобальный рынок. Инициативу обсудили на форуме "Сильные идеи для нового времени" одновременно с презентацией исследования 100 Most Creative Russians, определившего лидеров креативных индустрий (КИ).

Человеческий капитал и развивающие его экономические инструменты лежат в основе КИ, которые, в свою очередь, становятся главными драйверами роста мировой экономики, уверен куратор проекта 100 Most Creative Russians, исполнительный директор Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, модератор дискуссии Игорь Намаконов: "Цель нашего исследования - показать, что Россия может стать источником конкурентоспособных творческих продуктов и услуг. У нас есть все предпосылки для развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики. Теперь необходимо приступить к формированию доверия к этому рынку со стороны бизнеса и государства".

Возросший интерес к творческому сектору более чем оправдан, полагает эксперт. На данный момент капитализация креативных индустрий в мире достигает 3,6 трлн долларов. Несмотря на то что Россия отстает от мировых лидеров, доля креативных индустрий в нашей экономике составляет всего 4,37% против 8-12% ВВП в развитых странах. Уже сейчас креативные индустрии приносят бюджету страны около 12 млрд долларов.

"В Москве доля креативного бизнеса составляет 6,3% - это больше, чем в Гонконге. Более того, темпы развития КИ значительно выше, чем у других индустрий: даже во время пандемии рынок этот вырос на 14%", - добавил Игорь Намаконов.

Однако системному развитию креативной экономики в России все еще мешает совокупность проблем, решение которых требует консолидации индустрий, - невыгодные налоговые режимы, отсутствие доступа к полноценному кредитованию и финансированию, слабая защита интеллектуальной собственности и недостаточное внимание к отраслевым проблемам на государственном уровне, считает председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "В первую очередь необходимо, чтобы участников креативных индустрий видели и слышали. Государству нужен партнер, который сможет консолидированно от имени КИ выражать мнения и запросы. В ближайшее время будет создана Федерация креативных индустрий. Туда войдут объединения, которые представляют творческих людей и предпринимательство, а также те, кто развивает инфраструктуру, занимается распространением знаний, развитием производства, инвестициями и управлением интеллектуальной собственностью".

Определение сотни креативных лидеров страны стало первым шагом на пути к структуризации индустрий. По мнению вице-президента, члена правления РСПП, председателя Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и поддержке экспорта Игоря Вдовина, спрос на талантливых людей сейчас как никогда высок: "Мы увидели, что в нашей стране есть люди и команды, которые вполне конкурентоспособны на мировом рынке. Этот потенциал нужно развивать дальше, использовать все доступные ресурсы, в том числе финансово-инвестиционные инструменты - к примеру, венчурное инвестирование. Наши общие усилия позволят организовать спрос на российские творческие продукты. Хотелось бы отдельно отметить вклад Ассоциации IPChain и креативных лидеров, которые могут привлечь внимание крупного бизнеса, инвестиции, сделать так, чтобы креативные индустрии в стране процветали. В свою очередь РСПП продолжит оказывать поддержку в этом направлении".

Также в дискуссии приняли участие представители творческих индустрий, попавшие в список 100 Most Creative Russians. Основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов подчеркнул, что решить проблемы индустрий могут только экосистемные подходы и полная интеграция КИ во все аспекты экономики - от R&D до производства. С экспертом согласилась и руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, подчеркнувшая важность создания инфраструктуры поддержки творчества и механизмов взаимодействия между индустриями. Со своей стороны, со-основатель креативного агентства Friends Moscow Максим Пономарев оценил признание рекламной индустрии частью КИ и выразил надежду, что совместными усилиями удастся найти новые точки роста для креативной экономики в России.

Фото: Предоставлено Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям

Информационная справка

Исследование "Топ-100 креативных лидеров России" (100 Most Creative Russians) - некоммерческий проект профессионального сообщества Creative Russia Network, созданного по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации IPChain. Экспертным партнером исследования выступает университет креативных индустрий Universal University, консультантом - Фонд поддержки творческих индустрий "Креативные практики".

Цель исследования - показать, что Россия является источником конкурентоспособных на мировой арене креативных продуктов и услуг, а также продемонстрировать, что в нашей стране имеются все предпосылки для развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики. В течение четырех месяцев 2020 года более 300 лидеров мнений и профильных экспертов предлагали своих кандидатов в 11 сферах: реклама и маркетинг; кино, видео и фотография; телевидение и радио; музыка; архитектура; дизайн (продукты, коммуникации и мода); издательское дело; программное обеспечение и компьютерные игры; изобразительное искусство; исполнительское и театральное искусство; музеи, галереи и креативные кластеры. Итоговое количество объектов наблюдений в рамках исследования - более 3000 человек. В ходе исследования 100 Most Creative Russians было выявлено 100 выдающихся личностей и творческих команд, которые уже внесли значительный вклад в развитие КИ России за последние годы.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, "Роскосмос", Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и др.