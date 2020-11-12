В Шереметьево две женщины пытались провезти 13,5 кг золотых украшений

Контрабанду таможенники обнаружили во время контроля пассажирок с применением цифрового сканера для персонального досмотра.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ФТС России, 13,5 кг золотых украшений обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у двух гражданок РФ, которые прилетели из Турции. Изделия из драгоценного металла женщины пытались ввезти под одеждой. Всего было выявлено свыше 3 тысячи единиц и 111 комплектов изделий из золота - кольца, цепочки, серьги, подвески и браслеты.

Как подчеркнули в ФТС, сейчас проводится таможенная экспертиза, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ - о контрабанде.