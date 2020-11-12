В штате Джорджия вручную пересчитают голоса на выборах президента США

В Джорджии намерены вручную пересчитать голоса на выборах президента США. Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

"В конце концов, мы посчитаем вручную, чтобы точно ответить на вопрос: каков был окончательный разрыв", - цитирует РИА Новости представителя Джорджии. По его словам, математически, действительно, необходимо полностью вручную пересчитать голоса, поскольку разница так невелика. Власти штата рассчитывают закончить с пересчетом к 20 ноября.

Разница между кандидатом от пост главы государства от демократов Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из около пяти миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков.

Президентские выборы в США состоялись третьего ноября. Официально их результаты еще не объявлены, подсчет голосов продолжается, но ряд американских СМИ прогнозирует победу Байдена. Трамп не признал поражения. Он сообщил о нарушениях в ходе выборов со стороны демократов, пообещав отстаивать свою позицию в суде. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.