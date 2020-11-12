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Рубрика: В мире

В США суточный прирост числа заражений COVID-19 превысил рекордные 145 тысяч

Фото: SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В Соединенных Штатах число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом за сутки превысило рекордно высокий с начала пандемии уровень в 140 тысяч, составив 145 835 человек. Такую информацию распространила газета The Washington Post.

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Издание отмечает, что в течение недели прирост числа заражений в стране поднялся с 104 тысяч в сутки до более 145 тысяч. Предыдущий пик заражений пришелся на 30 октября, пишет ТАСС. При этом число умерших из-за коронавируса за минувшие сутки составило 1 549 человек - что стало самым высоким показателем с середины мая.

Также отмечается, что Техас стал первым штатом, в котором число случаев заражения превысило миллион. На втором месте по заболеваемости - Калифорния, далее идут Флорида и штат Нью-Йорк.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 10,3 миллиона случаев COVID-19, скончались свыше 241 тысячи человек. По этим показателям страна занимает первое место в мире.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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