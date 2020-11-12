Новости

Премьер Японии намерен в кратчайшие сроки встретиться с Байденом 10:52
На Казанском и Киевском вокзалах Москвы реконструируют платформы 10:33
В Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в митингах 10:30
Аналитики выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет 10:27
Музей космонавтики поможет московским школьникам изучать космос 10:24
Столичные власти расскажут о развитии креативных индустрий 10:21
ФСБ закрыла под Владимиром лабораторию с тонной наркотиков 10:19
Новая книга Роулинг о детективе Корморане Страйке выйдет в декабре 09:56
Депутат предложил провести внеочередную индексацию маткапитала 09:47
В Москву придет небольшое потепление 09:46
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после пятимесячного похода 09:45
Прокуратура проверит видео с издевательством над школьником в Казани 09:42
Врач объяснил, что усложняет диагностику и лечение COVID-19 09:41
Собянин рассказал о запуске обновленной версии "Электронного дома" 09:40
Вида провел матч за сборную Хорватии с положительным тестом на коронавирус 09:36
Записаться на ПЦР в Москве стало проще 09:31
Российских миротворцев в Карабахе усилили вертолетами Ми-8 и Ми-24 09:29
Минпромторг просит обращаться на "горячую линию" по маркировке лекарств 09:20
Эпидемиолог сообщил о росте популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах 09:17
Еще 3959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:15
Вице-президент Бразилии: вопрос вакцины политизирован 09:00
Гинцбург назвал главный минус американской вакцины от COVID-19 08:40
В Москве завершили ремонт дорог в рамках подготовки к зиме 08:39
Потливость назвали признаком опасной болезни 07:55
Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах 07:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 10:30
Рубрика: В мире

В Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в митингах

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне острого политического кризиса в Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в антиправительственных митингах и манифестациях, пишет газета Bangkok Post.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Берлин пригрозил королю Таиланда санкциями за управление страной из Германии

Соответствующее предписание выпустило Национальное управление по делам буддизма страны. Сообщается, что нарушителям грозят суровые санкции вплоть до лишения сана.

Решение принято после того, как в Бангкоке на протестных акциях в октябре и ноябре были замечены люди в самгхати - характерных накидках шафранового цвета, неотъемлемом атрибуте любого священнослужителя. Некоторые из них несли таблички с призывом предоставить буддийским священнослужителям право голосовать на выборах.

Напомним, с начала осени в Таиланде активизировалось протестное движение. Демонстранты призывают к отставке правительства и принятию новой конституции, существенно ограничивающей влияние королевской семьи.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

Главное сегодня

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID