В Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в митингах

На фоне острого политического кризиса в Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в антиправительственных митингах и манифестациях, пишет газета Bangkok Post.

Соответствующее предписание выпустило Национальное управление по делам буддизма страны. Сообщается, что нарушителям грозят суровые санкции вплоть до лишения сана.

Решение принято после того, как в Бангкоке на протестных акциях в октябре и ноябре были замечены люди в самгхати - характерных накидках шафранового цвета, неотъемлемом атрибуте любого священнослужителя. Некоторые из них несли таблички с призывом предоставить буддийским священнослужителям право голосовать на выборах.

Напомним, с начала осени в Таиланде активизировалось протестное движение. Демонстранты призывают к отставке правительства и принятию новой конституции, существенно ограничивающей влияние королевской семьи.