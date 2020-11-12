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Полиция Варшавы сообщила о том, что в ходе Марша независимости были ранены 35 полицейских и задержаны более 300 участников акции.
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Традиционные шествия 11 ноября, в День независимости Польши, каждый год собирают в Варшаве националистов и футбольных фанатов со всей страны. В 2013 году участники марша напали на посольство Российской федерации, сожгли будку охраны и повредили стоявшие на парковке автомобили. В этом году День независимости пришелся на период максимального ужесточения карантина из-за эпидемии коронавируса: вся страна находится в "красной зоне" и собираться группами более пяти человек запрещено. В начале ноября мэр Варшавы Рафал Тшасковски заявил: "В связи с негативным заключением санитарно-эпидемиологического управления я не даю согласие на проведение Марша независимости 11 ноября". Организаторы шествия не растерялись и обещали, что оно будет моторизованным, - участники проедут по центральным улицам столицы на автомобилях и мотоциклах. По словам представителя столичной комендатуры польской полиции Сильвестра Марчака, в этом случае речь бы шла только о соблюдении правил дорожного движения. Однако организаторы не сдержали обещания - в среду толпы националистов и футбольных фанатов прошли по городу, круша все на своем пути. Сеть облетела видеозапись, на которой видно, как петарда, брошенная участником шествия на балкон одного из домов, вызвала пожар. Националисты кидали камнями и петардами в полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ и даже гладкоствольное оружие. "Стражи порядка были вынуждены применить силу, но лишь в тех случаях, когда сами подвергались нападениям или этого требовала безопасность людей", - сообщил Сильвестер Марчак.

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