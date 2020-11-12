В Венгрии закрепят в Конституции женский и мужской пол

Правительство Венгрии намерено внести в Основной закон страны поправки, которые четко и пожизненно фиксируют за человеком его гендерную принадлежность, которая определена ему при рождении.

Иными словами в Конституции будет закреплено только наличие женского и мужского пола. При этом пол человека определяется сразу при рождении и изменен быть не может.

Вторая поправка касается запрета на усыновление детей однополыми браками. "Основа семейных отношений - брак. Мать - это женщина, отец - мужчина", - указывается в тексте поправки, которая также предусматривает, что всем детям должно быть гарантировано право на воспитание в соответствии с венгерской христианской культурой. С инициативой внесения данных поправок выступила правящая партия Венгрии "Фидес".

Глава минюста страны Юдит Варга убеждена: данные поправки в Конституцию должны усилить защиту страны, семьи и детей от современных западных трендов в идеологии. Чиновница написала на своей страничке в социальной сети Facebook, что "такие новомодные тренды ставят под угрозу право ребенка на здоровое развитие".

Венгерские правоведы отмечают, что после принятия поправок взять ребенка под свою опеку сможет только супружеская пара. Родитель-одиночка сможет получить такое право только после разрешения министра, отвечающего за семейные дела.

Напомним, что в мае 2020 года в Венгрии запретили менять графу "пол" во всех документах.