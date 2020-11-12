В ВОЗ сообщили о рекордном количестве заболевших корью в мире

По данным за прошлый год, количество людей, заболевших корью, в мире достигло самого высокого уровня за более чем два десятилетия - это почти 870 тысяч человек, более 207 тысяч умерли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США, заболеваемость корью резко выросла в 2019 году, зафиксировано самое большое число случаев за 23 последних года.

Также, по сравнению с показателем четырехлетней давности, число летальных исходов выросло наполовину. Причем, с 2010 по 2016 год уровень заболеваемости корью, наоборот, снижался, достигнув к концу этого периода исторически низких показателей.

Как известно, корь является одним из самых заразных вирусных заболеваний и может привести к летальному исходу. Считаясь детской болезнью, нередко передается и взрослым. Чревата отитом, менингитом и энцефалитом.

Специалисты считают, что рост числа больных связан со сбоями в программах вакцинации детей от кори. Необходимо охватить вакцинацией не менее 95 процентов населения, и каждому человеку необходимы две дозы вакцины. Но сейчас одну дозу получают не более 85 процентов детей, а две - всего около 71 процента.

В этом году число сообщений о заболевании корью в мире уменьшилось. Но из-за коронавируса произошли сбои в вакцинации. В 26 странах отмечены задержки по срокам иммунизации 94 миллионов человек.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество работать над решением задачи вакцинации "всех и повсюду".