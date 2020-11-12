Вида провел матч за сборную Хорватии с положительным тестом на коронавирус

В среду состоялся товарищеский матч между сборными Турции и Хорватии, который завершился вничью 3:3. В первом тайме на поле у хорватов играл защитник Домагой Вида.

Лишь в перерыве матча стало известно о том, что у футболиста положительный результат теста на коронавирус, и главный тренер команды Златко Далич сразу же заменил его.

Как сообщает сайт федерации футбола Хорватии, положительный результат показал тест, взятый утром в день матча, а предыдущий дал отрицательный результат.

Игрок находится на самоизоляции. В ближайшее время хорватским и турецким игрокам предстоят новые тесты. Со сборной Турции 15 ноября встречается сборная России в рамках Лиги наций.