Новости

Премьер Японии намерен в кратчайшие сроки встретиться с Байденом 10:52
На Казанском и Киевском вокзалах Москвы реконструируют платформы 10:33
В Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в митингах 10:30
Аналитики выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет 10:27
Музей космонавтики поможет московским школьникам изучать космос 10:24
Столичные власти расскажут о развитии креативных индустрий 10:21
ФСБ закрыла под Владимиром лабораторию с тонной наркотиков 10:19
Новая книга Роулинг о детективе Корморане Страйке выйдет в декабре 09:56
Депутат предложил провести внеочередную индексацию маткапитала 09:47
В Москву придет небольшое потепление 09:46
Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после пятимесячного похода 09:45
Прокуратура проверит видео с издевательством над школьником в Казани 09:42
Врач объяснил, что усложняет диагностику и лечение COVID-19 09:41
Собянин рассказал о запуске обновленной версии "Электронного дома" 09:40
Вида провел матч за сборную Хорватии с положительным тестом на коронавирус 09:36
Записаться на ПЦР в Москве стало проще 09:31
Российских миротворцев в Карабахе усилили вертолетами Ми-8 и Ми-24 09:29
Минпромторг просит обращаться на "горячую линию" по маркировке лекарств 09:20
Эпидемиолог сообщил о росте популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах 09:17
Еще 3959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:15
Вице-президент Бразилии: вопрос вакцины политизирован 09:00
Гинцбург назвал главный минус американской вакцины от COVID-19 08:40
В Москве завершили ремонт дорог в рамках подготовки к зиме 08:39
Потливость назвали признаком опасной болезни 07:55
Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах 07:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 09:36
Рубрика: Спорт

Вида провел матч за сборную Хорватии с положительным тестом на коронавирус

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Francisco Seco Фото: AP Photo/Francisco Seco
Фото: AP Photo/Francisco Seco

В среду состоялся товарищеский матч между сборными Турции и Хорватии, который завершился вничью 3:3. В первом тайме на поле у хорватов играл защитник Домагой Вида.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
У трех футболистов сборной России подозревают коронавирус

Лишь в перерыве матча стало известно о том, что у футболиста положительный результат теста на коронавирус, и главный тренер команды Златко Далич сразу же заменил его.

Как сообщает сайт федерации футбола Хорватии, положительный результат показал тест, взятый утром в день матча, а предыдущий дал отрицательный результат.

Игрок находится на самоизоляции. В ближайшее время хорватским и турецким игрокам предстоят новые тесты. Со сборной Турции 15 ноября встречается сборная России в рамках Лиги наций.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Товарищеские матчи Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение в октагон
Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием