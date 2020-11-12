Новости

В Гидрометцентре напомнили о резком похолодании на юге и на Урале 04:18
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса 04:04
Власти Кипра ввели 15-дневный карантин в Лимасоле и Пафосе 03:20
В штате Джорджия вручную пересчитают голоса на выборах президента США 03:10
В Лондоне автомобиль въехал в здание полицейского участка 02:57
Владимир Познер заявил о деградации Соединенных Штатов 02:32
Собирающиеся лететь на МКС туристы подписали контракт 02:01
Врач объяснил особенность бессимптомного течения COVID-19 01:33
Орбиту МКС увеличат на 1,2 километра 00:52
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 11.11.2020
Тестировать на коронавирус работников перед вахтой будут еще год 11.11.2020
Россия предложила Вьетнаму совместно собирать автомобили 11.11.2020
"Есть поражение легких": Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19 11.11.2020
Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели со сборной России 11.11.2020
Черезов освобожден от должности заместителя министра энергетики 11.11.2020
Сообщения о заражении Сергея Светлакова COVID-19 опровергнуты 11.11.2020
В Новосибирской области произошло убийство в колонии 11.11.2020
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 11.11.2020
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 11.11.2020
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 11.11.2020
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 11.11.2020
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 11.11.2020
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 11.11.2020
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 11.11.2020
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 11.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как "РГ" отметила 30-летие онлайн
Как "РГ" отметила 30-летие онлайн
12.11.2020 03:20
Рубрика: В мире

Власти Кипра ввели 15-дневный карантин в Лимасоле и Пафосе

Власти Кипра ужесточили карантинные меры в Лимасоле и Пафосе. Эти районы острова закрыли на две недели из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции.

Фото: iStock
На Кипре запретили целоваться на свадьбе

Передвижение людей между населенными пунктами в данных провинциях также ограничены. "Запрещается перемещение людей с 20:00 до 05:00, за исключением поездок в аптеку, больницу и обратно. На работу человек может попасть, только предъявив соответствующую справку", - пояснил министр здравоохранения республики Константинос Иоанну. Он добавил, что также вводится запрет на любые сборы в общественных местах, включая парки, скверы, пляжи, кроме посещения этих мест в целях занятия спортом. В домах и квартирах Лимасола и Пафоса могут собираться вместе не более 10 человек. А церковные богослужения будут проходить без верующих, информирует ТАСС.

При этом принято решение не закрывать детские сады, начальные школы и гимназии.

В мире Европа Кипр Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
Собянин: В Москве не будет массовых гуляний на Новый год
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колтовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID