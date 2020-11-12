Власти Кипра ввели 15-дневный карантин в Лимасоле и Пафосе

Власти Кипра ужесточили карантинные меры в Лимасоле и Пафосе. Эти районы острова закрыли на две недели из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции.

Передвижение людей между населенными пунктами в данных провинциях также ограничены. "Запрещается перемещение людей с 20:00 до 05:00, за исключением поездок в аптеку, больницу и обратно. На работу человек может попасть, только предъявив соответствующую справку", - пояснил министр здравоохранения республики Константинос Иоанну. Он добавил, что также вводится запрет на любые сборы в общественных местах, включая парки, скверы, пляжи, кроме посещения этих мест в целях занятия спортом. В домах и квартирах Лимасола и Пафоса могут собираться вместе не более 10 человек. А церковные богослужения будут проходить без верующих, информирует ТАСС.

При этом принято решение не закрывать детские сады, начальные школы и гимназии.