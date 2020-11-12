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Рубрика: Спорт

Сибирский аппетит

Чемпион страны "Локомотив" пробился в "Финал четырех" национального Кубка
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Действующий чемпион страны среди мужских команд новосибирский "Локомотив" стал третьим участником "Финала четырех" Кубка России памяти легендарного советского волейболиста Константина Ревы.
Новосибирский "Локомотив" (игроки на блоке) проводит свой первый сезон в ранге сильнейшей команды страны. Фото: Пресс-служба ВК "Югра-Самотлор" Новосибирский "Локомотив" (игроки на блоке) проводит свой первый сезон в ранге сильнейшей команды страны. Фото: Пресс-служба ВК "Югра-Самотлор"
Новосибирский "Локомотив" (игроки на блоке) проводит свой первый сезон в ранге сильнейшей команды страны. Фото: Пресс-служба ВК "Югра-Самотлор"

Причем железнодорожники, выступавшие в группе "А" полуфинального этапа в Ханты-Мансийске, добились результата в крайне упорной борьбе. Участники турнира, среди которых кроме "Локомотива" были белгородское "Белогорье" и "Югра-Самотлор" (Нижневартовск), одержали по одной победе и потерпели по одному поражению, устроив так называемую тройную закрутку. На финише "Локо" опередил конкурентов за счет большего количества очков, начисляемых за конкретный результат в матче по партиям.

Волейболисты московского "Динамо" не вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Сибиряки взяли верх над нижневартовцами (3:0), уступив белгородцам (2:3), а "Югра-Самотлор", в свою очередь, добилась в матче с "Белогорьем" (3:1).

В группе "А" должен был играть еще и красноярский "Енисей", однако эта команда сейчас на карантине из-за пандемии коронавируса, которая стала причиной переноса значительного количества календарных встреч как в Кубке России, так и в Суперлиге.

Несколькими днями ранее у себя в столице Татарстана руководимый наставником олимпийских чемпионов Лондона-2012 Владимиром Алекно ВК "Зенит-Казань" в группе "Б" последовательно обыграл уфимский "Урал" (3:1), "Газпром-Югру" из Сургута (3:0) и новоуренгойский "Факел" (3:1). Серебряные призеры Суперлиги 2019/20 без особых проблем застолбили себе место в "Финале четырех". Турнир решающей стадии розыгрыша запланирован на 25-26 декабря в Санкт-Петербурге, поэтому местный "Зенит", выступающий под началом рулевого нашей национальной сборной финского специалиста Туомаса Саммелвуо, был освобождения от участия в полуфинальном этапе.

Волейболистки Урала отказались от участия в Лиге Чемпионов из-за COVID-19

Последний участник квартета соискателей главного приза определится 1-3 декабря в соревновании команд квартета "В" с участием хозяев площадки "бело-голубых" из столицы, родственного по цветам и ведомственной принадлежности клуба "Динамо-ЛО" (Ленинградская обл.), бронзового призера чемпионата Суперлиги 2019/20 кемеровского "Кузбасса" и нижегородского АСК.

Что касается регулярного чемпионата Суперлиги, то здесь клубы провели разное число матчей - от трех у АСК до девяти у казанцев, не познавших еще горечи поражения.

Где будем смотреть

15 ноября, воскресенье, "Матч! Страна"

16.55. "Белогорье" - "Зенит-Казань". Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция.

18.55. "Зенит" СПб - "Нефтяник" (Оренбург). Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция.

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