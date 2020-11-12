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12.11.2020 20:43
Рубрика: Общество

ВОЗ допустила внесение "Спутник V" в список рекомендованных вакцин

Текст: Ольга Игнатова
Всемирная организация здравоохранения назвала условия включения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в список рекомендуемых препаратов для экстренного применения. Для этого наша вакцина должна соответствовать определенным критериям.

"ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату "Спутник V", - приводит РИА Новости заявление пресс-службы ВОЗ. В организации уточнили, что если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ обязательно открыто опубликует результаты".

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Более 50 стран подали заявки на российскую вакцину

При этом сам процесс представления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является закрытым. Вся информация конфиденциальная. Оценивать препарат могут разное количество времени. Все зависит от полученных от производителя вакцины данных.

Пока ВОЗ не проводила предварительной квалификации какой-либо вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях. Предварительная квалификация ВОЗ гарантирует, что вакцины, используемые в программах иммунизации, являются безопасными, эффективными и действенными.

Как пояснила "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, организация готова к диалогу со всеми производителями вакцин от коронавируса.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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