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12.11.2020 14:32
Рубрика: Общество

ВОЗ: Мир изучает опыт российского здравоохранения

Текст: Владимир Емельяненко
"Россия является примером той страны, где с трудом, но благодаря системной работе преодолеваются мифы о пандемии коронавируса, - заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. - ВОЗ присматривается к российскому опыту преодоления пандемии и изучает систему преодоления пандемии в российском здравоохранении".

Об этом она сказала на проходящем в Москве форуме "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют". Другой эксперт ВОЗ Катрин Бах признала, что Китай (до 87 процентов опрошенных) и Россия (до 78 процентов) дают одни из самых высоких показателей в мире по преодолению мифологии, связанной с COVID-19. Так, например, если в Черногории в коронавирус как вид вирусного заболевания не верят до 93 процентов населения, в Португалии и США - до 47 процентов, то в России число ковид-диссидентов относительно небольшое -19 процентов, в Китае еще меньше - 4 процента.

Фото: iStock
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Как признала Бах, в России борьба с коронавирусом осложнилась потому, как эпидемия из завозной превратилась во множество местных локальных очагов. При этом эффективность оказываемой медицинской помощи населению привела к росту доверия к российскому здравоохранению. Особенно, по данным Фонда "Общественное мнение", выросло доверие к стационарному лечению - на 51 процент и к волонтерам от медицины - на 73 процента.

Среди наиболее частных жалоб опрашиваемых, недовольных качеством здравоохранения, - путанное информирование, в том числе государственных служб (31 процент), много ложных экспертов (23 процента) и очереди на тестирование на коронавирус (17 процентов).

Изменился в российском обществе и образ врача и медицинской сестры. Врач, по данным ВЦИОМ, в глазах 47 процентов сограждан стал героем нашего времени, а медицинская сестра (62 процента участника опроса) перестала восприниматься пациентами только как помощник врача, а стала фигурой лечения.

- Социология медицины - относительно новое понятие для российского общества, которое резко обрело значимость именно в период пандемии, - комментирует ситуацию президент фонда "Общественное мнение". Александр Ослон. - Но именно пандемия, как это ни парадоксально прозвучит, дала нам редуты защиты и общественный иммунитет к негативизму относительно врачей и медицины.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Александр Ослон отдельно подчеркнул, что в связи с ростом продолжительности жизни качество медицинского обслуживания в настоящем и будущем "делает врача еще одним редутом защиты" и человеком будущего, который попадает в "зоны риска сокращения собственных здоровья и даже жизни". Поэтому, заметил Ослон, у социологии медицины впереди много точек развития, ведь "медицина - это не только лечение, но и ее продуманное немедикаментозное решение".

Заведующая лабораторией психологии и инфекционных заболеваний в Эрфуртском университете Корнелия Бетч, также эксперт ВОЗ, обратила внимание на то, что развитие социологии медицины в России, Японии, Китае и Швейцарии "сегодня стало предметом обсуждения в мире и элементом формирования конструктивного диалога между пациентами и врачами в посткоронавирусную эпоху".

Общество Здоровье Общество Соцсфера Социология Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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