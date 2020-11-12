Врач объяснил, что усложняет диагностику и лечение COVID-19

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора России Александр Горелов сообщил, что в ряде регионов страны уже превышен порог заболеваемости по ОРВИ, поэтому врачи реально сталкиваются "с наложением инфекций", и это усложняет диагностику и лечение COVID-19.

В связи с этим эксперт рекомендовал строго соблюдать профилактические меры - носить маски, избегать скоплений людей, поскольку они одинаково хорошо защищают от заражения всеми инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Прошлой весной, кстати, из-за введения карантина в России удалось избежать эпидемии гриппа - заболеваемость оставалась на низком уровне.

Кстати, у коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, и сезонного гриппа во многом схожие симптомы, однако есть и отличительные особенности, об этом сообщили в ВОЗ. С наступлением сезона респираторных инфекций, когда грипп и СOVID-19 могут налагаться друг на друга, эта информация особенно актуальна.

Оба заболевания относятся к типу острых респираторных (поражающих дыхательные пути) вирусных инфекций, поэтому их проявления во многом похожи.

"COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка", - говорится в заявлении организации.

При тяжелой форме коронавируса у пациентов наблюдаются одышка, постоянная боль или давление в груди, температура свыше 38 градусов, а также спутанность сознания. С такими симптомами пациент должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью, напоминают в ВОЗ. В сообщении также говорится, что к врачам следует обращаться и пациентам с хроническими заболеваниями, пожилым гражданам, а также детям в возрасте до пяти лет и беременным женщинам.