Врач, пациент и его близкие: нужна ли им новая этика отношений?

"Я лежала в больнице, и кто бы ни заходил ко мне в палату - от врача до санитарки, все, уходя, интересовались, все ли меня устраивает в бытовом отношении", - вспоминает свой опыт лечения от ковида в "Коммунарке" известный лидер НКО-сектора, руководитель ГБУЗ "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы" и учредитель Благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

На форуме Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" она решила спросить у главврача "Коммунарки" Дениса Проценко, как ему удалось сформировать столь неравнодушную команду, а также нарушить правило "закрытых дверей" и пустить в реанимацию не только родственников, но и волонтеров.

- Просто я другого не видел, - ответил Проценко, - со времен институтской практики привык к "открытой реанимации", этой традиции придерживались все мои учителя.

Феномен "закрытых дверей" обычно сопровождается сверхпатерналистскими установками главврача и капризной требовательностью больных ("мне все должны").

Проценко принадлежит к тем докторам, которые уверены, что эффективность лечения зависит от психоэмоционального комфорта и пациента, и врача.

Но он также напоминает, что надо быть честными друг с другом, и понимать, что при допуске, например, матери в больницу к ребенку, у нее там должна быть комната для отдыха или место, куда она может уйти, если ребенку проводят сердечно-легочную реанимацию. И организацией всего этого для нее должен заниматься не обычный доктор, а архитекторы, проектирующие больницы. А у нас, увы, далеко не все больницы пока построены с учетом всего необходимого и гуманного, как, например, та же "Коммунарка".

"Чего орешь, дура?", "Тужься, корова", "Заткнись и рожай", - так председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства "Совет Матерей", автор идеи "Открытый родильный дом" Татьяна Буцкая цитировала реальных акушерок в роддоме. При нашей низкой демографии, зачем же так психологически травмировать матерей? - спрашивает она. Ее позиция: нам не просто надо вырабатывать новую этику, нам нужно принимать этический кодекс.

Нюта Федермессер поддержала ее, вспомнив, как при рождении второго и не совсем здорового в тот момент ребенка, акушерка сказала ей: "Грудь не давай, все равно хоронить". Сын и выжил и вырос здоровым, но мать после той фразы полтора месяца не могла прийти в себя.

Образ агрессивного психа с ножом в одной стороны и "безразличного овоща" с другой - вот два стереотипа, в которые обычно укладываются представления общества о людях с особенностями психического развития. Это мешающие нам мифы, с которыми надо расстаться, уверена исполнительный директор Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации "Перспективы" Екатерина Таранченко. И госпитализировать больных ковидом людей с особенностями развития не в психиатрическую больницу, где их лечат от коронавируса, привязав к койке, а в обычную. Нюта Федермессер рассказала другую историю, когда мальчик с особенностями психического развития оказался в обычной больнице, он смотрел вместе со взрослыми на экране смартфона футбол, и был счастлив, чувствуя себя вовлеченным в настоящую мужскую тусовку. И долго потом рассказывал только про футбол...

Психическое расстройство должно перестать быть первопричиной для определения места госпитализации человека. А врачи должны понимать, что у такого рода пациентов тоже есть права, в частности, на подписание соглашения на лечение. Но для того, чтобы все это можно было осуществить, нужны сопровождающие, тьюторы, специально обученные социальные работники, и они должны появиться, считает Нюта Федермессер.

В России за последние годы поменялись очень многие медицинские практики и сопровождающие их отношения. Так, неизлечимо больным уже давно никто не отказывает в медицинской помощи, изменилась ситуация с родовспоможением, переменится и отношение к медицинской помощи тем, кто попал в ПНИ, уверена Федермесер.

Большую роль в таких переменах играют настоящие врачебные команды, считает заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Уверенность, что мы приговорены к постсоветской медицинской модели с привычным недофинансированием, технологическим отставанием и профессиональной разобщенностью, должна уступить место поиску, подчеркивает он. Сегодня стоит пытаться построить в больницах настоящие команды врачей - с взаимовыручкой, высокой мотивацией. Они не создаются приказом по больнице, но в Нижегородской области уже выбраны организации, в которых пытаются формировать такие команды.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и руководитель Благотворительного фонда "Милосердие" напомнил, что церковь сегодня вышла из плена ограничений и занялась серьезной социальной работой. Он рассказал о работе прошедших спецподготовку священников в ковидных госпиталях, и напомнил, что в Англии, например, капеллан - это часть врачебной команды. В Росси же, по его мнению, этого пока нет.

"Придумывают, что священник в больнице будет грозить страшным судом и требовать признания в грехах. Между тем, как показывают опросы, более 50 процентов больных нуждаются в посещении священником", - сказал владыка Пантелеимон и сходу попросил разрешить ему в следующий понедельник приехать в "Коммунарку".

- Хорошо, Аркадий Викторович (мирское имя епископа Пантелеимона - прим. авт.), в 7 часов утра в понедельник жду вас в "Коммунарке", - отозвался Проценко.

Новая этика рождалась прямо на наших глазах.