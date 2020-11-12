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12.11.2020 21:26
Рубрика: Общество

Врач рассказал, когда больные COVID-19 наиболее заразны

Текст: Ольга Игнатова
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский записал очередное видео для своего YouTube-канала, где объяснил, когда, по его мнению, больной коронавирусом наиболее заразен.

По словам врача, наиболее активная фаза распространения коронавируса начинается за двое суток до появления первых симптомов. Доктор напоминает, что основной путь распространения вируса - респираторный. "Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными", - считает Комаровский. При этом сам носитель инфекции выглядит совершенно здоровым. А когда он уже начинает кашлять и чихать, то количество выделяемого им вируса резко уменьшается. На пятый-шестой день после появления симптомов человек практически перестает заражать окружающих, считает врач. В этом и заключается одно из коварств нового коронавируса. Бороться с ним при таком раскладе довольно сложно.

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Ранее врач призвал не увлекаться антибиотиками при лечении вирусных инфекций. Пневмония или воспаление легких - это воспалительный процесс, который может быть вызван различными причинами. Например, он может начаться из-за попадания в легкие каких-то химических веществ. Но чаще всего его все-таки провоцируют инфекции (вирусы), пояснил Комаровский. По словам врача, пневмония может иметь таким образом вирусное и бактериальное происхождение. Антибиотики помогут только в случае с бактериальной пневмонией. Антибиотики же при вирусных инфекциях в несколько раз увеличивают вероятность развития бактериальной пневмонии. Если поднялась температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то нужно принимать только жаропонижающие средства, советует доктор.

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