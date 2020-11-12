Врач рассказал, когда больные COVID-19 наиболее заразны

По словам врача, наиболее активная фаза распространения коронавируса начинается за двое суток до появления первых симптомов. Доктор напоминает, что основной путь распространения вируса - респираторный. "Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными", - считает Комаровский. При этом сам носитель инфекции выглядит совершенно здоровым. А когда он уже начинает кашлять и чихать, то количество выделяемого им вируса резко уменьшается. На пятый-шестой день после появления симптомов человек практически перестает заражать окружающих, считает врач. В этом и заключается одно из коварств нового коронавируса. Бороться с ним при таком раскладе довольно сложно.
Ранее врач призвал не увлекаться антибиотиками при лечении вирусных инфекций. Пневмония или воспаление легких - это воспалительный процесс, который может быть вызван различными причинами. Например, он может начаться из-за попадания в легкие каких-то химических веществ. Но чаще всего его все-таки провоцируют инфекции (вирусы), пояснил Комаровский. По словам врача, пневмония может иметь таким образом вирусное и бактериальное происхождение. Антибиотики помогут только в случае с бактериальной пневмонией. Антибиотики же при вирусных инфекциях в несколько раз увеличивают вероятность развития бактериальной пневмонии. Если поднялась температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то нужно принимать только жаропонижающие средства, советует доктор.