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Рубрика: Общество

Надежды большой оркестр

Будьте здоровы! Для врачей это лучшая награда
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8310)
Из Боткинской больницы выписана Екатерина Дмитриченко. Пациентка, за жизнь которой боролась междисциплинарная команда выдающихся специалистов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России и Боткинской больницы, чувствует себя хорошо. Она вернулась к своей семье и внукам. И значит, теперь можно рассказать, как ее спасали. За безнадежный, казалось бы, случай, взялись лучшие хирурги страны: главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России академик Андрей Каприн и главный врач Боткинской больницы, член-корреспондент РАН Алексей Шабунин.
Маски в операционной всегда более чем уместны. Фото: Из архива ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Маски в операционной всегда более чем уместны. Фото: Из архива ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Маски в операционной всегда более чем уместны. Фото: Из архива ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России

Полтора года назад Екатерина Дмитриченко перенесла операцию по удалению опухоли правой почки. Вроде бы болезнь отступила. Но летом состояние ухудшилось: по месту жительства в Карачаево-Черкесии врачи диагностировали рецидив. Опухоль правой почки переросла в огромный опухолевый тромб, который начинался от пораженной почки, заполняя собой нижнюю полую вену, печеночные вены и полости сердца, нарушая приток крови. Драматизм ситуации заключался в том, что, несмотря на здоровое сердце, Екатерина могла погибнуть от сердечной недостаточности. Обратилась за помощью в несколько российских и европейских клиник. Везде отказ. Уже потеряв всякую надежду, Екатерина приехала на консультацию в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена (филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" ), специалисты которого отважились взяться за опаснейший случай.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Врач рассказал об уникальной операции по удалению опухоли из сердца

Стало очевидным: спасти женщину можно только объединив потенциал двух ведущих клиник страны - института Герцена и Боткинской больницы. Главврач Боткинской, блистательный хирург Алексей Шабунин мгновенно откликнулся на предложение коллег о совместной операции. Была сформирована бригада, которую возглавили Андрей Каприн и Алексей Шабунин. Операцию начали в МНИОИ имени Герцена. Из спаечного процесса выделели пораженную почку, все магистральные сосуды органов брюшной полости и забрюшинного пространства. После удаления почки, работу продолжили кардиохирурги Боткинской. На этом этапе был подключен аппарат искусственного кровообращения, который, замещая работу сердца, позволил вскрыть его и полностью удалить тромб из правого предсердия. Не станем пугать подробностями. Лишь скажем: операция, длившаяся 8 часов, выполнялась с филигранной точностью, осторожностью.

Теперь о том, с чего начали. Перед выпиской наши "герои в белых халатах" еще раз навестили Екатерину.

- Чем я могу отблагодарить вас? - спросила Екатерина. - Ведь вы подарили мне вторую жизнь.

- Будьте здоровы! - ответили спасители. - Для нас, врачей, это лучшая награда.

P.S.

Рассказываем об этой операции, чтобы еще раз подчеркнуть: злосчастный ковид мешает нам всем. И явно главные герои этих дней - медики.

Медики от утра до утра спасают нас

Они каждый день входят в "красные зоны". От утра до утра спасают нас. И даже проводят вот такие уникальные операции.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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