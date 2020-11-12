По данным Росстата, уровень безработицы в сентябре составил 6,3 процента, сократившись впервые с начала пандемии (в августе было 6,4 процента, в июле - 6,3, в июне - 6,2, в мае - 6,1, в апреле - 5,8, в марте - 4,7). При этом в два раза выросло количество регионов с уровнем безработицы 10 процентов и выше. Год назад таких регионов было шесть, а теперь уже 13. Самая высокая безработица в Ингушетии (30,7 процента), Туве (22,3), Чечне (21,7), Северной Осетии (16,3), Дагестане (16,1) и Кабардино-Балкарии (15,4). Самая низкая - в ЯНАО (2,5 процента), Москве (2,7), ХМАО (3,2), Петербурге (3,6) и на Камчатке (3,6). В 82 регионах уровень безработицы вырос, в двух - не изменился, в одном - на Чукотке - снизился на 0,1 процента.

Социальный состав безработных тоже весьма показателен. Их средний возраст в августе составил 35,6 года, доля молодежи до 25 лет - 21,8 процента, старше 50 лет - 15,9. Из 4,8 млн безработных 1,4 млн составляли сельские жители. Дольше всех (от одного до трех месяцев) искали работу сельские жители. В состоянии застойной безработицы находились 27,1 процента сельских безработных и 14,7 городских.

По данным Росстата, уровень безработицы в сентябре составил 6,3 процента, сократившись впервые с начала пандемии

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, уровень официальной безработицы снижается с сентября: на работу принято на 600 тысяч человек больше, чем уволено. Владимир Путин поставил перед правительством цель - в течение 2021 года вернуться к докризисному показателю: 4,7 процента экономически активного населения.

По мнению замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, не имеет значения, какой показатель - стандартный или расширенный - выбирать для оценки динамики рынка труда. "Во время кризиса увеличилось число недоиспользованной рабочей силы, которая тесно связана с рынком труда, - говорит он. - Но параллельно с этим увеличилось число людей, которые слабее связаны с рынком труда, то есть тех, кто хотят работать, но не ищут работу и не могут приступить к ней. В российском контексте независимо от использования более широкого или более узкого показателя занятости и безработицы вы получаете во времени параллельные траектории: все реагируют одновременно".

Удержанию безработицы на относительно приемлемом уровне способствует снижение зарплат. "В тех ситуациях, когда на Западе людей сокращают, у нас всех переводят на неполную рабочую неделю, либо сокращают премиальную часть, которая фактически является частью фиксированного вознаграждения за работу, - говорит президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. - Иногда это идет вразрез с экономической эффективностью. В результате мы видим, что на ряде предприятий много занятых и низкие зарплаты с низкой производительностью труда. У нас серьезные искажения на рынке труда: медианная зарплата в районе 30-35 тысяч рублей, а средняя около 50 тысяч. С большей вероятностью мы увидим второе сокращение зарплат или массовый переход на 3-4-дневную рабочую неделю, чем резкий всплеск безработицы".

Как показало исследование Центра стратегических разработок, в попытках защититься от последствий коронавируса и обвала рубля каждая третья компания в России уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты. Многие работодатели вынуждены увольнять сотрудников, так как становится нечем платить зарплату. Но Трудовой кодекс защищает только работника, освобождая его от материальной ответственности ввиду обстоятельств непреодолимой силы. На работодателя эта норма не распространяется, и в случае наступления таких обстоятельств он свою долю ответственности все равно несет. Михаил Мишустин еще весной предостерег работодателей от соблазна бороться с последствиями пандемии путем сокращения персонала. "Можно и нужно, - сказал он, - использовать все формы гибкой занятости людей". Например, сокращенный рабочий день или удаленную работу, "которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков". Тех же, кто пойдет на радикальное сокращение персонала, заметил премьер, проверит трудовая инспекция, ФНС и прокуратура.

По данным Национального агентства развития квалификаций, в связи с кризисом, вызванным пандемией и его второй волной, число вакансий сокращается, вследствие чего растет конкуренция между соискателями. Рекордсменами по сокращению сотрудников сейчас являются Владивосток (44 процента), Москва (29) и Краснодар (29). Большинство респондентов (68 процентов) сообщили и о снижении уровня своих доходов. Это чаще всех отмечают работники сферы развлечений, туризма и услуг. Почти половина опрошенных наблюдают снижение своей рабочей нагрузки, 22 процента респондентов работают в обычном режиме, а у 7 процентов нагрузка возросла. Чуть более трети опрошенных сообщили, что полностью или частично изменилось содержание их обязанностей.

По мнению экспертов, избавляться от сотрудников полностью будут те предприятия, которые сами не очень устойчивы и ориентированы только на получение дохода. Большинство же компаний, по мнению заместителя заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова, будут стараться удержать своих работников, но, возможно, станут меньше их нагружать, что отразится на зарплатах.

До массовых увольнений во всех отраслях экономики дело, скорее всего, не дойдет

"Вторая волна" безработицы постепенно накрывает рынок труда, но до массовых увольнений во всех отраслях экономики дело, скорее всего, не дойдет.