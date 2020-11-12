За сутки в России подтверждено 21 608 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 5997

2. Санкт-Петербург 1667

3. Московская область 729

4. Нижегородская область 421

5. Архангельская область 340

6. Красноярский край 329

7. Свердловская область 314

8. Воронежская область 309

9. Ростовская область 305

10. Республика Карелия 301

11. Хабаровский край 261

12. Иркутская область 258

13. Забайкальский край 255

14. Мурманская область 251

15. Республика Коми 249

16. Алтайский край 236

17. Республика Бурятия 233

18. Омская область 226

19. Волгоградская область 223

20. Республика Крым 220

21. Ульяновская область 218

22. Приморский край 215

23. Республика Саха (Якутия) 214

24. Саратовская область 212

25. Томская область 212

26. Ставропольский край 210

27. Пермский край 201

28. Ханты-Мансийский АО 199

29. Самарская область 197

30. Челябинская область 197

31. Кировская область 194

32. Ямало-Ненецкий АО 192

33. Оренбургская область 190

34. Тверская область 185

35. Кемеровская область 183

36. Новосибирская область 178

37. Республика Хакасия 172

38. Ярославская область 169

39. Амурская область 169

40. Ленинградская область 168

41. Пензенская область 165

42. Тюменская область 158

43. Белгородская область 157

44. Брянская область 157

45. Краснодарский край 153

46. Ивановская область 147

47. Курская область 143

48. Калининградская область 143

49. Удмуртская Республика 141

50. Псковская область 137

51. Костромская область 135

52. Астраханская область 135

53. Калужская область 134

54. Орловская область 133

55. Тульская область 133

56. Вологодская область 132

57. Новгородская область 131

58. Сахалинская область 126

59. Республика Алтай 124

60. Владимирская область 118

61. Тамбовская область 110

62. Республика Башкортостан 110

63. Рязанская область 109

64. Смоленская область 104

65. Липецкая область 99

66. Республика Дагестан 99

67. Республика Тыва 97

68. Курганская область 92

69. Карачаево-Черкесская Республика 88

70. Республика Мордовия 87

71. Кабардино-Балкарская Республика 85

72. Республика Калмыкия 85

73. Чувашская Республика 78

74. Республика Адыгея 75

75. Республика Северная Осетия 71

76. Республика Ингушетия 66

77. Республика Татарстан 59

78. Камчатский край 58

79. г. Севастополь 55

80. Республика Марий Эл 48

81. Чеченская Республика 47

82. Магаданская область 44

83. Еврейская АО 30

84. Ненецкий автономный округ 8

85. Чукотский АО 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Дагестан 0,6%

2. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%

3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край 0,8% За последние сутки подтверждено 439 летальных случаев Белгородская область 1

Воронежская область 12

Ивановская область 4

Курская область 5

Липецкая область 2

Московская область 13

Орловская область 1

Рязанская область 1

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Тульская область 4

Ярославская область 1

Москва 71

Республика Карелия 3

Республика Коми 9

Архангельская область 5

Калининградская область 4

Мурманская область 6

Новгородская область 2

Санкт-Петербург 68

Республика Калмыкия 2

Республика Крым 6

Краснодарский край 5

Астраханская область 3

Волгоградская область 3

Ростовская область 19

Севастополь 4

Республика Дагестан 6

Кабардино-Балкарская Республика 3

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 5

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 10

Республика Чувашия 3

Пермский край 6

Кировская область 1

Нижегородская область 14

Оренбургская область 8

Пензенская область 3

Самарская область 7

Саратовская область 3

Свердловская область 9

Тюменская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Ямало-Ненецкий автономный округ 7

Челябинская область 2

Республика Тыва 1

Алтайский край 10

Красноярский край 16

Иркутская область 16

Кемеровская область 8

Новосибирская область 7

Республика Бурятия 10

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 4

Приморский край 4 За весь период по России умерло 32 032 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 811 человек Белгородская область 294

Брянская область 126

Владимирская область 123

Воронежская область 350

Ивановская область 120

Калужская область 137

Костромская область 111

Курская область 158

Липецкая область 85

Московская область 490

Орловская область 109

Рязанская область 109

Смоленская область 121

Тамбовская область 46

Тверская область 116

Тульская область 92

Ярославская область 250

Москва 3959

Республика Карелия 75

Республика Коми 159

Архангельская область 235

Ненецкий автономный округ 4

Вологодская область 136

Калининградская область 74

Ленинградская область 131

Мурманская область 362

Новгородская область 55

Псковская область 40

Санкт-Петербург 839

Республика Адыгея 70

Республика Калмыкия 175

Республика Крым 245

Краснодарский край 55

Астраханская область 78

Волгоградская область 345

Ростовская область 298

Севастополь 152

Республика Дагестан 83

Республика Ингушетия 61

Кабардино-Балкарская Республика 56

Карачаево-Черкесская Республика 91

Республика Северная Осетия - Алания 75

Чеченская Республика 8

Ставропольский край 294

Республика Башкортостан 27

Республика Марий Эл 155

Республика Мордовия 60

Республика Татарстан 46

Удмуртская Республика 128

Республика Чувашия 131

Пермский край 173

Кировская область 102

Нижегородская область 476

Оренбургская область 207

Пензенская область 156

Самарская область 206

Саратовская область 348

Ульяновская область 317

Курганская область 245

Свердловская область 318

Тюменская область 133

Ханты-Мансийский автономный округ 160

Ямало-Ненецкий автономный округ 131

Челябинская область 639

Республика Алтай 169

Республика Тыва 155

Республика Хакасия 64

Алтайский край 156

Красноярский край 323

Иркутская область 235

Кемеровская область 229

Новосибирская область 144

Омская область 203

Томская область 121

Республика Бурятия 287

Республика Саха (Якутия) 119

Забайкальский край 787

Камчатский край 48

Приморский край 121

Амурская область 116

Магаданская область 59

Хабаровский край 208

Сахалинская область 85

Еврейская автономная область 30

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 388 168 человек. В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса