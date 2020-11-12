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12.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 608 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 5997
  • 2. Санкт-Петербург 1667
  • 3. Московская область 729
  • 4. Нижегородская область 421
  • 5. Архангельская область 340
  • 6. Красноярский край 329
  • 7. Свердловская область 314
  • 8. Воронежская область 309
  • 9. Ростовская область 305
  • 10. Республика Карелия 301
  • 11. Хабаровский край 261
  • 12. Иркутская область 258
  • 13. Забайкальский край 255
  • 14. Мурманская область 251
  • 15. Республика Коми 249
  • 16. Алтайский край 236
  • 17. Республика Бурятия 233
  • 18. Омская область 226
  • 19. Волгоградская область 223
  • 20. Республика Крым 220
  • 21. Ульяновская область 218
  • 22. Приморский край 215
  • 23. Республика Саха (Якутия) 214
  • 24. Саратовская область 212
  • 25. Томская область 212
  • 26. Ставропольский край 210
  • 27. Пермский край 201
  • 28. Ханты-Мансийский АО 199
  • 29. Самарская область 197
  • 30. Челябинская область 197
  • 31. Кировская область 194
  • 32. Ямало-Ненецкий АО 192
  • 33. Оренбургская область 190
  • 34. Тверская область 185
  • 35. Кемеровская область 183
  • 36. Новосибирская область 178
  • 37. Республика Хакасия 172
  • 38. Ярославская область 169
  • 39. Амурская область 169
  • 40. Ленинградская область 168
  • 41. Пензенская область 165
  • 42. Тюменская область 158
  • 43. Белгородская область 157
  • 44. Брянская область 157
  • 45. Краснодарский край 153
  • 46. Ивановская область 147
  • 47. Курская область 143
  • 48. Калининградская область 143
  • 49. Удмуртская Республика 141
  • 50. Псковская область 137
  • 51. Костромская область 135
  • 52. Астраханская область 135
  • 53. Калужская область 134
  • 54. Орловская область 133
  • 55. Тульская область 133
  • 56. Вологодская область 132
  • 57. Новгородская область 131
  • 58. Сахалинская область 126
  • 59. Республика Алтай 124
  • 60. Владимирская область 118
  • 61. Тамбовская область 110
  • 62. Республика Башкортостан 110
  • 63. Рязанская область 109
  • 64. Смоленская область 104
  • 65. Липецкая область 99
  • 66. Республика Дагестан 99
  • 67. Республика Тыва 97
  • 68. Курганская область 92
  • 69. Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 70. Республика Мордовия 87
  • 71. Кабардино-Балкарская Республика 85
  • 72. Республика Калмыкия 85
  • 73. Чувашская Республика 78
  • 74. Республика Адыгея 75
  • 75. Республика Северная Осетия 71
  • 76. Республика Ингушетия 66
  • 77. Республика Татарстан 59
  • 78. Камчатский край 58
  • 79. г. Севастополь 55
  • 80. Республика Марий Эл 48
  • 81. Чеченская Республика 47
  • 82. Магаданская область 44
  • 83. Еврейская АО 30
  • 84. Ненецкий автономный округ 8
  • 85. Чукотский АО 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%
  • 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 439 летальных случаев
  • Белгородская область 1
  • Воронежская область 12
  • Ивановская область 4
  • Курская область 5
  • Липецкая область 2
  • Московская область 13
  • Орловская область 1
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Тульская область 4
  • Ярославская область 1
  • Москва 71
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 9
  • Архангельская область 5
  • Калининградская область 4
  • Мурманская область 6
  • Новгородская область 2
  • Санкт-Петербург 68
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Крым 6
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 19
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 5
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Удмуртская Республика 10
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 6
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 14
  • Оренбургская область 8
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 7
  • Саратовская область 3
  • Свердловская область 9
  • Тюменская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 7
  • Челябинская область 2
  • Республика Тыва 1
  • Алтайский край 10
  • Красноярский край 16
  • Иркутская область 16
  • Кемеровская область 8
  • Новосибирская область 7
  • Республика Бурятия 10
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 4
  • Приморский край 4

За весь период по России умерло 32 032 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 811 человек
  • Белгородская область 294
  • Брянская область 126
  • Владимирская область 123
  • Воронежская область 350
  • Ивановская область 120
  • Калужская область 137
  • Костромская область 111
  • Курская область 158
  • Липецкая область 85
  • Московская область 490
  • Орловская область 109
  • Рязанская область 109
  • Смоленская область 121
  • Тамбовская область 46
  • Тверская область 116
  • Тульская область 92
  • Ярославская область 250
  • Москва 3959
  • Республика Карелия 75
  • Республика Коми 159
  • Архангельская область 235
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Вологодская область 136
  • Калининградская область 74
  • Ленинградская область 131
  • Мурманская область 362
  • Новгородская область 55
  • Псковская область 40
  • Санкт-Петербург 839
  • Республика Адыгея 70
  • Республика Калмыкия 175
  • Республика Крым 245
  • Краснодарский край 55
  • Астраханская область 78
  • Волгоградская область 345
  • Ростовская область 298
  • Севастополь 152
  • Республика Дагестан 83
  • Республика Ингушетия 61
  • Кабардино-Балкарская Республика 56
  • Карачаево-Черкесская Республика 91
  • Республика Северная Осетия - Алания 75
  • Чеченская Республика 8
  • Ставропольский край 294
  • Республика Башкортостан 27
  • Республика Марий Эл 155
  • Республика Мордовия 60
  • Республика Татарстан 46
  • Удмуртская Республика 128
  • Республика Чувашия 131
  • Пермский край 173
  • Кировская область 102
  • Нижегородская область 476
  • Оренбургская область 207
  • Пензенская область 156
  • Самарская область 206
  • Саратовская область 348
  • Ульяновская область 317
  • Курганская область 245
  • Свердловская область 318
  • Тюменская область 133
  • Ханты-Мансийский автономный округ 160
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 131
  • Челябинская область 639
  • Республика Алтай 169
  • Республика Тыва 155
  • Республика Хакасия 64
  • Алтайский край 156
  • Красноярский край 323
  • Иркутская область 235
  • Кемеровская область 229
  • Новосибирская область 144
  • Омская область 203
  • Томская область 121
  • Республика Бурятия 287
  • Республика Саха (Якутия) 119
  • Забайкальский край 787
  • Камчатский край 48
  • Приморский край 121
  • Амурская область 116
  • Магаданская область 59
  • Хабаровский край 208
  • Сахалинская область 85
  • Еврейская автономная область 30
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 388 168 человек.

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