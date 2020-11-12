За сутки в России подтверждено 21 608 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 5997
- 2. Санкт-Петербург 1667
- 3. Московская область 729
- 4. Нижегородская область 421
- 5. Архангельская область 340
- 6. Красноярский край 329
- 7. Свердловская область 314
- 8. Воронежская область 309
- 9. Ростовская область 305
- 10. Республика Карелия 301
- 11. Хабаровский край 261
- 12. Иркутская область 258
- 13. Забайкальский край 255
- 14. Мурманская область 251
- 15. Республика Коми 249
- 16. Алтайский край 236
- 17. Республика Бурятия 233
- 18. Омская область 226
- 19. Волгоградская область 223
- 20. Республика Крым 220
- 21. Ульяновская область 218
- 22. Приморский край 215
- 23. Республика Саха (Якутия) 214
- 24. Саратовская область 212
- 25. Томская область 212
- 26. Ставропольский край 210
- 27. Пермский край 201
- 28. Ханты-Мансийский АО 199
- 29. Самарская область 197
- 30. Челябинская область 197
- 31. Кировская область 194
- 32. Ямало-Ненецкий АО 192
- 33. Оренбургская область 190
- 34. Тверская область 185
- 35. Кемеровская область 183
- 36. Новосибирская область 178
- 37. Республика Хакасия 172
- 38. Ярославская область 169
- 39. Амурская область 169
- 40. Ленинградская область 168
- 41. Пензенская область 165
- 42. Тюменская область 158
- 43. Белгородская область 157
- 44. Брянская область 157
- 45. Краснодарский край 153
- 46. Ивановская область 147
- 47. Курская область 143
- 48. Калининградская область 143
- 49. Удмуртская Республика 141
- 50. Псковская область 137
- 51. Костромская область 135
- 52. Астраханская область 135
- 53. Калужская область 134
- 54. Орловская область 133
- 55. Тульская область 133
- 56. Вологодская область 132
- 57. Новгородская область 131
- 58. Сахалинская область 126
- 59. Республика Алтай 124
- 60. Владимирская область 118
- 61. Тамбовская область 110
- 62. Республика Башкортостан 110
- 63. Рязанская область 109
- 64. Смоленская область 104
- 65. Липецкая область 99
- 66. Республика Дагестан 99
- 67. Республика Тыва 97
- 68. Курганская область 92
- 69. Карачаево-Черкесская Республика 88
- 70. Республика Мордовия 87
- 71. Кабардино-Балкарская Республика 85
- 72. Республика Калмыкия 85
- 73. Чувашская Республика 78
- 74. Республика Адыгея 75
- 75. Республика Северная Осетия 71
- 76. Республика Ингушетия 66
- 77. Республика Татарстан 59
- 78. Камчатский край 58
- 79. г. Севастополь 55
- 80. Республика Марий Эл 48
- 81. Чеченская Республика 47
- 82. Магаданская область 44
- 83. Еврейская АО 30
- 84. Ненецкий автономный округ 8
- 85. Чукотский АО 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Дагестан 0,6%
- 2. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%
- 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 439 летальных случаев
- Белгородская область 1
- Воронежская область 12
- Ивановская область 4
- Курская область 5
- Липецкая область 2
- Московская область 13
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Тульская область 4
- Ярославская область 1
- Москва 71
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 9
- Архангельская область 5
- Калининградская область 4
- Мурманская область 6
- Новгородская область 2
- Санкт-Петербург 68
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 19
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 6
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 5
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 10
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 6
- Кировская область 1
- Нижегородская область 14
- Оренбургская область 8
- Пензенская область 3
- Самарская область 7
- Саратовская область 3
- Свердловская область 9
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Ямало-Ненецкий автономный округ 7
- Челябинская область 2
- Республика Тыва 1
- Алтайский край 10
- Красноярский край 16
- Иркутская область 16
- Кемеровская область 8
- Новосибирская область 7
- Республика Бурятия 10
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 4
- Приморский край 4
За весь период по России умерло 32 032 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 811 человек
- Белгородская область 294
- Брянская область 126
- Владимирская область 123
- Воронежская область 350
- Ивановская область 120
- Калужская область 137
- Костромская область 111
- Курская область 158
- Липецкая область 85
- Московская область 490
- Орловская область 109
- Рязанская область 109
- Смоленская область 121
- Тамбовская область 46
- Тверская область 116
- Тульская область 92
- Ярославская область 250
- Москва 3959
- Республика Карелия 75
- Республика Коми 159
- Архангельская область 235
- Ненецкий автономный округ 4
- Вологодская область 136
- Калининградская область 74
- Ленинградская область 131
- Мурманская область 362
- Новгородская область 55
- Псковская область 40
- Санкт-Петербург 839
- Республика Адыгея 70
- Республика Калмыкия 175
- Республика Крым 245
- Краснодарский край 55
- Астраханская область 78
- Волгоградская область 345
- Ростовская область 298
- Севастополь 152
- Республика Дагестан 83
- Республика Ингушетия 61
- Кабардино-Балкарская Республика 56
- Карачаево-Черкесская Республика 91
- Республика Северная Осетия - Алания 75
- Чеченская Республика 8
- Ставропольский край 294
- Республика Башкортостан 27
- Республика Марий Эл 155
- Республика Мордовия 60
- Республика Татарстан 46
- Удмуртская Республика 128
- Республика Чувашия 131
- Пермский край 173
- Кировская область 102
- Нижегородская область 476
- Оренбургская область 207
- Пензенская область 156
- Самарская область 206
- Саратовская область 348
- Ульяновская область 317
- Курганская область 245
- Свердловская область 318
- Тюменская область 133
- Ханты-Мансийский автономный округ 160
- Ямало-Ненецкий автономный округ 131
- Челябинская область 639
- Республика Алтай 169
- Республика Тыва 155
- Республика Хакасия 64
- Алтайский край 156
- Красноярский край 323
- Иркутская область 235
- Кемеровская область 229
- Новосибирская область 144
- Омская область 203
- Томская область 121
- Республика Бурятия 287
- Республика Саха (Якутия) 119
- Забайкальский край 787
- Камчатский край 48
- Приморский край 121
- Амурская область 116
- Магаданская область 59
- Хабаровский край 208
- Сахалинская область 85
- Еврейская автономная область 30
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 388 168 человек.