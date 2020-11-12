За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 166 военнослужащих

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 14 843 человек. Эти данные на вечер 12 ноября опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 166 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 60 345 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного наблюдения и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 3 983 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 449 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Семьдесят изолированы по месту службы. Девятнадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 445 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - четверо. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у четырнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 10 376 заболевшим, 2 851 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.