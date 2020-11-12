Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН коснется только мошенников

Законопроект о запрете перепродажи данных ЕГРН не помешает добросовестным участникам рынка. Об этом сказал замруководителя Росреестра Максим Смирнов, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Запрет на перепродажу данных ЕГРН содержится в законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении. Это может негативно повлиять на добросовестных бизнесменов, которые используют открытые данные о недвижимости, указывало ранее бизнес-сообщество.

Сейчас в Госдуме прорабатываются поправки ко второму чтению законопроекта, рассказал Смирнов. В документе планируется учесть мнение добросовестных игроков рынка. Запрет коснется только мошеннических сайтов.

Предложение запретить продажу сведений из ЕГРН появилось после массовых жалоб россиян на то, что в интернете открыта масса сайтов-двойников, которые за плату предоставляют подобные сведения, сообщал ранее Росреестр. При этом заявители часто получают документы с ошибками или вовсе остаются и без них, и без уплаченных денег. Сайты зарегистрированы, как правило, в других странах на физических лиц.