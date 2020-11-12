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12.11.2020 18:23
Рубрика: Экономика

Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН коснется только мошенников

Текст: Марина Трубилина

Законопроект о запрете перепродажи данных ЕГРН не помешает добросовестным участникам рынка. Об этом сказал замруководителя Росреестра Максим Смирнов, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Фото: iStock
Запущена единая информационная система ЕГРН

Запрет на перепродажу данных ЕГРН содержится в законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении. Это может негативно повлиять на добросовестных бизнесменов, которые используют открытые данные о недвижимости, указывало ранее бизнес-сообщество.

Сейчас в Госдуме прорабатываются поправки ко второму чтению законопроекта, рассказал Смирнов. В документе планируется учесть мнение добросовестных игроков рынка. Запрет коснется только мошеннических сайтов.

Предложение запретить продажу сведений из ЕГРН появилось после массовых жалоб россиян на то, что в интернете открыта масса сайтов-двойников, которые за плату предоставляют подобные сведения, сообщал ранее Росреестр. При этом заявители часто получают документы с ошибками или вовсе остаются и без них, и без уплаченных денег. Сайты зарегистрированы, как правило, в других странах на физических лиц.

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