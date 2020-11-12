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12.11.2020 22:26
Рубрика: Спорт

Нарезка швейцарского сыра

Наша женская национальная команда в квалификации Евро-2021 разгромила не самого сильного соперника
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 256(8310)
Женская сборная России в матче третьего тура группы "С" квалификации чемпионата Европы-2021 в четверг в Сараево (Босния и Герцеговина) разгромила команду Швейцарии со счетом 98:42. Это "плюс 56". Обольщаться не стоит: впереди ключевая игра с хозяйками тщательно изолированного "гостинично-спортивного пузыря" боснийками. Встреча состоится в субботу, 14 ноября, на этой же площадке.
По матчу со Швейцарией никаких далеко идущих выводов по поводу готовности нашей сборной делать не стоит. Фото: fiba.basketball По матчу со Швейцарией никаких далеко идущих выводов по поводу готовности нашей сборной делать не стоит. Фото: fiba.basketball
По матчу со Швейцарией никаких далеко идущих выводов по поводу готовности нашей сборной делать не стоит. Фото: fiba.basketball

Команды группы "С" на второе календарное "окно" (третий и четвертый туры) собрались в Сараево вместо того, чтобы играть по прежней разъездной системе. Уже по прилете в Боснию у Александра Васина, ближайшего помощника главного тренера россиянок Александра Ковалева, у атакующей защитницы Екатерины Федоренковой анализы на COVID-19 дали условно-положительный результат. По действующему медицинскому протоколу такие люди немедленно изолируются еще более строго, чем все остальные участники процесса. А сборная Швейцарии понесла еще более ощутимые потери - на игре не появился главный тренер и две ведущие исполнительницы.

Фото: РИА Новости
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Впрочем, команда из страны часов, банков и сыра и так была обречена. Швейцария - коллектив откровенно слабенький, хотя Александр Ковалев как истинный профессионал старой закалки в разговоре с корреспондентом "РГ" на всякий пожарный случай соломку-то подстелил, назвав соперниц темповой сборной.

Впрочем, дежурно-страховочные комплименты в адрес Швейцарии благо в итоге не потребовались.

Удивительно, но факт, хоть страна вечного нейтралитета в женском баскетболе ничего из себя не представляет, здесь в клубном первенстве в свое время выступали очень именитые наши игроки. Взять хотя бы многократных чемпионок страны, обладательниц престижного континентального Кубка Ронкетти в составе уже несуществующего ЦСКА Екатерину Кардакову и Людмилу Фурцеву, чемпионку Европы Марину Аброськину.

Вчера в Сараево россиянки сразу же взялись за дело, воплощая измененную стратегию своего наставника Ковалева. Летом в интервью "РГ" он говорил, что Швейцарию надо просто победить, теперь же изначально был настроен на достижение большой разницы в счете. Если уступим Боснии, это может пригодиться, ведь из девяти команд, занявших вторые места в группах, по дополнительным показателям на Евробаскет-2021 отправятся только пять сборных.

Фото: Пресс-служба АСБ
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В стартовом составе главный тренер выпустил Анастасию Шилову, Анну Лешковцеву, Раису Мусину, Ксению Левченко. События развивались быстро и в пользу сборной России. Уже к середине первой четверти подопечные Ковалева добились двузначного преимущества - 14:4. Дальше наш перевес рос как на дрожжах. В плане хоть какой-то возможной интриги фактически все оставшееся время превратилось в формальность. Особенно впечатляет разгром швейцарок в отдельно взятой второй десятиминутке - 24:2.

В итоге самыми результативными у победительниц стали Вадеева (16), Мусина (15), Елизавета Комарова (10), Мария Черепанова (10). Впрочем, эти цифры малоинформативны. Игровое время было распределено примерно равномерно между всеми 12 заявленными на матч девушками. Впереди - важнейший субботний матч с Боснией.

Где будем смотреть

14 ноября, суббота, "Матч! Страна"

21.55. Босния и Герцеговина - Россия. Прямая трансляция.

Когда верстался номер

В четверг в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги столичные армейцы принимали испанский клуб "Баскония". После первой половины хозяева лидировали с разницей в 12 очков - 47:35. Итоговый результат стал известен уже позже.

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