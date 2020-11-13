62% россиян считают, что власти должны ориентироваться на опросы

Большинство россиян - 62% - считают, что власти должны принимать решения, ориентируясь на результаты опросов. Такие данные приводятся в исследовании фонда "Общественное мнение".

Эта часть респондентов отмечает, что решения должны совпадать с мнением большинства. Они объясняют это тем, что это нужно в интересах населения страны, ведь у нас демократическое общество, а опросы помогают доносить мнение народа.

Еще 30% говорят о том, что власти должны знать мнение людей, но принимать решения самостоятельно, даже если они противоречат мнению большинства. Эта часть опрошенных объясняет свою позицию так: большинство не являются экспертами и не имеют полной информации, власти выбраны для принятия решений и несут для них ответственность.

Кроме того, 61% наших граждан считает, что сейчас российские власти принимают решения, не учитывая результаты опросов на социально-политические темы, 23% уверены в обратном, еще 16% затруднились ответить.

Более половины россиян (54%) думают, что опросы о ситуации в стране и о властях не приносят ни пользы, ни вреда, 33% видят в них пользу, 4% - вред, 9% затруднились ответить.