Абэ получит орден от президента МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 16 ноября в ходе своего визита в Токио вручит орден бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Политик будет удостоен награды за вклад в развитие олимпийского движения, сообщает агентство Киодо.

Ожидается, что в ходе поездки в Японию, которая продлится с 15 по 18 ноября, руководитель МОК обсудит с действующим главой японского правительства Ёсихидэ Сугой подготовку к проведению летних Олимпийских Игр в условиях пандемии. Помимо этого, Бах пообщается с главой оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и губернатором японской столицы Юрико Коикэ, а также проинспектирует олимпийскую деревню и Новый национальный стадион.

Напомним, что японские власти в настоящее время изучают вопросы организации соревнований на фоне распространения COVID-19. В частности, правительство страны может отменить для иностранных зрителей Олимпиады обязательное прохождение 14-дневного карантина после прибытия на территорию японского архипелага.