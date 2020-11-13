AC/DC выпустили новый альбом Power Up

17-й студийный диск легендарной группы вышел 13 ноября в двух форматах: в цифре, на стриминговых сервисах и на "виниле", причем с разными вариантами принтов.

Новый релиз - снова старый добрый AC/DC с форсированным вокалом, нервными, пульсирующими гитарными соло и раскатистой канонадой ударных. В записи вновь участвовали вернувшиеся в группу вокалист Брайан Джонсон, ударник Фил Радд и басист Клифф Уильямс. А также бессменный лидер коллектива соло-гитарист Ангус Янг и единственный новобранец - его племянник, ритм-гитарист Стив Янг.

Альбом посвящен памяти гитариста группы Малколма Янга, ушедшего из жизни в 2017 году. Но без него релиз Power Up не состоялся бы.

Ведь, как нам рассказали в компании Sony Music, издавшей диск: "Песни для Power Up были написаны основателями группы Ангусом и Малколмом Янгами в период работы над пластинкой Black Ice, в 2008 году. Потом Ангус объяснил, что многие из композиций прекрасно смотрелись тогда и отлично выглядят сейчас, но музыкантам потребовалось время, чтобы осмыслить и оформить их…".

Добавим, что финальная работа на треками проходила с осени 2018 года до зимы 2019-го, а продюсером снова стал Брендон О'Брайен, работавший и над двумя предыдущими релизами группы: Black Ice (2008) и Rock of Bust (2014).

Всего же в альбоме Power Up 12 новых композиций.

Кстати

Недавно Ангус Янг сообщил, что обнаружил в архивах брата Малколма "много интересного материала, который тоже заслуживает записи и издания…"

А значит нынешний диск, скорее всего, не станет для AC/ DC последним.

Между тем

Теперь группа представила и второй сингл Realize. Именно с него и начинается новый альбом. Чуть раньше были опубликованы видео на песни Shot in the Dark и Demon Fire.