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13.11.2020 16:33
Рубрика: В мире

В древнеегипетском храме Эсны "ожили" астрономические тексты

Текст: Денис Передельский
Фото: Ahmed Amin / University of Tubingen Фото: Ahmed Amin / University of Tubingen
Фото: Ahmed Amin / University of Tubingen

Совместная группа египтологов из Института древних исследований Ближнего Востока Тюбингенского университета (Германия) и Министерства туризма и древностей Египта впервые сумела воссоздать первоначальные цвета внутренней отделки храма Эсны.

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Краткий отчет о выполненных реставрационных работах опубликован на сайте Университете Тюбингена. Исследовательский проект помог определить и восстановить оригинальные пигменты 2000-летних надписей в храме Эсны.

Этот 2000-летний храм, расположенный в Эсне, в 60 км к югу от города Луксора в Египте, был открыт французами около 200 лет назад при Наполеоне. Он заметно отличается от других древнеегипетских культовых объектов. Прежде всего, храм славится своим "астрономическим" потолком и необычными иероглифическими надписями.

Эти тексты подробно описывают религиозные течения того времени и культовые события, которые происходили в данном регионе. Уникальности им придает то, что тексты взаимосвязаны - по сути, храм украшает одна длинная летопись, на создание которой, по мнению ученых, ушло около двух столетий.

Реставрационные работы помогли не только воссоздать первоначальные цвета текстов и рельефных изображений внутри храма, но и сделать важное открытие. Под толстым слоем копоти и грязи команда исследователей во главе с египтологом Кристианом Лейтцем обнаружила ранее неизвестные надписи, раскрывающие тайну древнеегипетских названий различных созвездий.

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К слову, впервые надписи рассмотрел французский египтолог Серж Сонерон (1927-1976 гг.), который и начал раскопки храма. Но только сейчас удалось очистить стены от грязи, и теперь храм хотя бы частично выглядит так, как, возможно, он выглядел около 2000 лет назад.

"Иероглифы, которые исследовал Сонерон, часто были очень грубо высечены, а детали выделялись только путем их цветного раскрашивания, - говорит Кристиан Лейтц. - Это означает, что только сейчас мы получили реальную картину".

По его словам, в области "астрономического" потолка многие надписи не были выполнены рельефно, их всего лишь нарисовали чернилами. Поэтому Сонерон не сумел обнаружить их под слоем копоти. Современные же исследователи снимали копоть буквально по крупицам, чтобы не повредить ценные надписи. Кстати, как говорят ученые, некоторые обнаруженные названия древнеегипетских созвездий ранее были совершенно неизвестны.

Храм в Эсне отличается от других культовых объектов Египта и своей архитектурой. До наших дней, например, дошел хорошо сохранившийся вестибюль, называемый пронаосом. Объект был построен из песчаника. Его длина составляла 37 метров, ширина - 20 метров и высота - 15 метров. Проанос располагался непосредственно перед входом в храм, который был возведен при римском императоре Клавдии (41-54 гг. н.э.).

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Крышу поддерживали 24 колонны, причем капители 18 отдельно стоящих колонн были украшены различными растительными орнаментами. По словам египтологов, в египетской храмовой архитектуре это абсолютное исключение. Кстати, еще во времена Наполеона пронаос привлекал внимание экспертов, так как считался идеальным образцом древнеегипетской храмовой архитектуры.

Добавим, что храм расположен в центре города, что, вероятно, спасло его от мародеров. Как правило, древние заброшенные сооружения местные жители растаскивали по камешку, чтобы построить свои дома. Но в данном случае храм частично уцелел и органично вписался в современную архитектуру.

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