Более 250 тысяч семей улучшили жилье благодаря льготной ипотеке

Более 250 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки.

К началу ноября, по данным ДОМ.РФ, по программе было выдано 253,9 тысячи кредитов на 720,3 млрд рублей. Это почти каждый пятый ипотечный кредит, подчеркивает АНО "Национальные приоритеты".

Программа ипотеки с господдержкой стартовала в апреле нынешнего года. Максимальный размер кредита первоначально был ограничен 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов. Позже верхняя планка кредитов была увеличена до 12 млн рублей в столичных регионах и до 6 млн рублей в остальных.

На реализацию программы из резервного фонда правительства РФ было выделено 6 млрд руб. Льготная ставка - не более 6,5% - сохраняется на весь срок выплаты ипотечного кредита. Программа, которая должна была завершиться 1 ноября, недавно была продлена до июля 2021 года.

"Продление льготной ипотеки существенно поддерживает платежеспособный спрос на недвижимость", - отмечает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Почти 60% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. "Накопленный еще с советских времен отложенный спрос на отдельное жилье, переезд в другой район или город, увеличение жилплощади, миграция в крупные города будут присутствовать в России еще продолжительное время, пандемия лишь немного приостановила процесс урбанизации и, возможно, сместит предпочтения на пригороды и небольшие города", - говорит эксперт. Льготная ипотека помогла частично удовлетворить спрос, но потенциал остался значительным. Кроме того, льготная ипотека предотвратила падение цен на недвижимость и банкротство застройщиков, которые были вполне вероятными из-за последствий пандемии и весеннего локдауна, считает Цыганов.

Продление программы льготной ипотеки не столько расширяет спрос среди покупателей жилья, сколько поддерживает его, несколько сглаживая сезонность и элементы ажиотажа, считает независимый эксперт, управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота. "Что касается роста цен на новостройки, здесь ситуация будет значительно отличаться по регионам и локациям. Наибольший прирост цен на жилье на первичном рынке обычно наблюдается в условиях крупного строительства и роста так называемого инвестиционного спроса. С учетом того, что одной из задач строительной индустрии на период продления программы льготной ипотеки будет разработка плана адаптации к реалиям рынка после завершения действия данной программы, стоит ожидать, что возможный рост цен будет достаточно умеренным", - говорит он.

Льготная ипотека позволяет заемщикам существенно сократить платежную нагрузку по ипотечному кредиту, подчеркивает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Даже с учетом роста цен на новостройки среднестатистический заемщик экономит около 10% совокупных расходов - около 635 тысяч рублей для стандартного кредита, подсчитали в ДОМ.РФ.

"Для застройщиков программа создает спрос на квартиры, что позволяет им спокойно реализовывать текущие проекты многоквартирного строительства и запускать новые. По данным информационной системы наш.дом.рф, за октябрь объем запущенных проектов достиг 3,7 млн кв. м (+70% к октябрю 2019 года). Темпы выхода новых проектов на рынок существенно превышают показатели прошлого года уже третий месяц подряд - и это прямое следствие успешной реализации льготной программы", - говорит Гольдберг.