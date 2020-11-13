ЦБ обязал банки наладить оплату в магазинах по QR-кодам

Эти изменения в Положение "О платежной системе Банка России" зарегистрировал Минюст, сообщает ЦБ РФ.
Возможность расчетов по QR-кодам через СБП появилась в 2019 году, эту опцию внедрили несколько крупных торговых сетей. Такой способ удобен для расчетов в интернет-магазине: не нужно вводить данные карты, достаточно отсканировать QR-код. На кассе обычно удобнее касание картой. Для торгово-сервисных предприятий комиссии за проведение платежей через СБП ниже, чем за платежи по картам.
К 1 октября 2021 года системно значимые банки, а к 1 апреля 2022 года - банк с универсальной лицензией также обязаны настроить переводы в СБП между гражданами по инициативе получателя и платежи от юридического лица физическому. Последнее может быть использовано и для выплаты зарплат.
Кроме того, закрепляется возможность использования приложения для оплаты QR-кодами, которое должна представить НСПК. При этом также без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий, отмечает Банк России.