ЦБ отозвал лицензию у "Международного коммерческого банка"

"Банк России приказом от 13.11.2020 № ОД-1846 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Международный коммерческий банк" (акционерное общество) (рег. № 2524, г. Москва, далее - Международный коммерческий банк). По величине активов кредитная организация занимала 299 место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что решение принято в соответствии с пунктом 6 часть 1 статьи 20 ФЗ "О банках и банковской деятельности", по причине нарушения банком законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. "В том числе, Международный коммерческий банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Более 70% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности", - подчеркивается в сообщении регулятора.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление МКБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В ЦБ также сообщили, что в лишенный лицензии банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов самой кредитной организации приостановлены.

В Банке России также уточнили, на что сейчас могут рассчитывать вкладчики кредитной организации.

"МКБ является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона "О страховании вкладов в банках РФ", - отмечено в сообщении регулятора.

В ЦБ напомнили, что выплата вкладов производится госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов".